Amb la idea del Portbou (Alt Empordà) "decadent" com a rerefons i amb l'objectiu de portar turistes al municipi més enllà de la temporada turística, el músic i exregidor de la CUP de Berga Francesc Ribera ha ideat un 'escape town' pel poble. Una experiència de 24 hores, amb allotjament inclòs, que transportarà els participants a la Segona Guerra Mundial i que tindrà la missió d'ajudar a escapar el filòsof Walter Benjamin. Ribera assegura que no és una aventura "científica" però que partint de la història –Benjamin va morir a Portbou- es vol convertir el municipi en un gran "escenari" amb diferents espais on els visitants hauran d'anar superant pistes fins aconseguir l'objectiu final. La iniciativa, Portbou1940, es posarà en marxa el 10 de gener.

Francesc Ribera, conegut com 'Titot', va decidir fer un canvi de vida i l'abril d'aquest any va llogar l'hostal Portbou, ubicat al municipi. Excantant de Brams i exregidor de la CUP a Berga va canviar els escenaris per traslladar-se al municipi fronterer però amb una idea al cap: contribuir a la seva dinamització.

Va agafar les regnes de l'hostal amb la voluntat de tenir-lo obert tot l'any i fer de les característiques "genuïnes" del municipi, una oportunitat. "El poble va funcionar durant molts anys sobretot com un centre administratiu duaner però amb el tractat de Schengen queda en desús i el poble va quedar com parat en el temps", assegura.

Amb aquest punt de partida ha creat 'Portbou1940'. Es tracta d'un 'Escape Town' amb proves en espais tancats com les que es fan als anomenats 'escape rooms' però també amb "jocs" en diferents punts de la població on hi participaran no només els habitants del municipi sinó també actors professionals de la zona.

De moment, no en vol revelar els detalls però avança –també a través del web www.portbou1940.cat- que la proposta passa per una experiència de 24 hores al Portbou de la Segona Guerra Mundial. L'objectiu: aconseguir fugir del municipi però també ajudar a escapar-ne el filòsof alemany d'origen jueu Walter Benjamin.

Ribera insisteix que no es tracta d'una aventura "científica" però admet que té com a rerefons una voluntat de "divulgació històrica". I és que Benjamin va passar els seus darrers dies al municipi fugint dels nazis i hi va morir en un hostal en estranyes circumstàncies l'any 1940.

L'experiència, que s'estrena el proper 10 de gener, començarà al tren amb el qual hauran de viatjar els participants. Ribera diu que tant és si s'agafa a Figueres, a Llançà o a Colera però que fer el viatge en el temps la primera parada indiscutible ha de ser l'estació, un dels espais amb més encant del municipi.



Una aventura en grup

Durant tot un dia i en grups que poden anar des de dues a sis persones, els participants hauran d'anar superant les proves que aquests dies s'estan acabant d'ultimar. El "paquet" turístic inclou també l'allotjament a l'hostal i els àpats que s'hi faran durant les 24 hores que durarà el joc. Els preus per persona van dels 145 als 190 euros i, segons Ribera, ja hi ha diverses persones inscrites per participar en la primera de les experiències. L'objectiu és que la iniciativa es mantingui tots els caps de setmana a excepció de la temporada d'estiu.