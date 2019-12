El festival Ítaca de l'Estartit oferirà una quinzena de concerts durant tres dies

El Festival Ítaca Sant Joan de l'Estartit s'ampliarà de dos a tres dies -el 19, 20 i 23 de juny- aquest 2020 i programarà una quinzena de concerts i tres sessions de DJ.

Caravan Palace, Lágrimas de Sangre, Tremenda Jauría, la Sra. Tomasa o de Tyets, Itaca Band, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic i les Balkan Paradise Orchestra són algunes de les formacions que actuaran al festival.

De manera excepcional i a causa de la celebració de la revetlla en un dimarts, el festival ha decidit allargar l'esdeveniment el cap de setmana anterior amb dues nits més de concerts, han informat els organitzadors.

De cares a futures edicions, els organitzadors valoraran el funcionament de l'edició del 2020 per decidir si mantenen les tres jornades de concerts o retornen al model original de dues nits.

El festival se celebra a la platja Gran de l'Estartit i l'estiu vinent esperar superar els més de 15.000 espectadors de la passada edició.

El festival està organitzat per la productora gironina Link Produccions, amb el suport de l'Entitat Municipal Descentralitzada de l'Estartit.

En l'apartat musical, el festival internacionalitza la seva proposta amb un cap de cartell de luxe: Caravan Palace. La banda francesa que actuarà el 20 de juny és tot un referent de l'electro swing, proposant una barreja de ritmes ballables que converteixen els seus directes en pura energia.

Zoé Colotis lidera aquesta banda d'una qualitat musical inqüestionable que ha fet ballar frenèticament a espectadors de tot el món. Aquests "ciberpunks dels feliços anys vint", com ells mateixos es defineixen, actuaran per primera vegada al Festival ÍTACA amb un nou disc sota el braç, Miracle.

Compartiran escenari amb No Logo, el nou projecte musical de Kiko Tur -fundador i compositor d'Aspencat, i els locals Despit, en una nova aposta del festival pels grups gironins amb major projecció. La proposta musical es completarà amb dues bandes sorpresa més que s'anunciaran durant el primer trimestre del 2020.

L'Ítaca Sant Joan arrancarà un dia abans, el 19 de juny, amb una nit de concerts que programa alguns dels grups nacionals de referència dels seus estils.

El rap combatiu de Lágrimas de Sangre es combinarà amb la música urbana dels madrilenys Tremenda Jauría, l'estil festiu de La Sra. Tomasa i el trap dels The Tyets. La proposta musical de l'ÍTACA Sant Joan es tancarà el 23 de juny amb una nit musical de luxe durant la revetlla.

Itaca Band, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic i les Balkan Paradise Orchestra actuaran a l'escenari de la Platja Gran de l'Estartit en una nit festiva i per a un públic intergeneracional. Durant el primer trimestre del 2020, es donarà a conèixer el nom de dos grups sorpresa més que completaran el cartell de la nit més curta de l'any. Les tres nits de concerts finalitzaran amb una sessió de DJ per allargar la festa fins a la matinada.



Les entrades, el 24 de desembre

Les entrades pels tres dies de concerts es posen a la venda aquest dimarts, dia 24 de desembre, a partir de les 12.00h. Durant aquest Nadal, el festival ofereix descomptes de fins al 30% en el preu de les primeres 1.000 entrades venudes. Com ja és habitual, ÍTACA proposa també diverses opcions d'abonament que inclouen una o més nits de concerts amb allotjament en càmping o hotel a l'Estartit. Com és habitual, el festival ÍTACA manté campanyes de promoció i preus reduïts per facilitar l'accés a les seves propostes a diversos col·lectius amb l'objectiu de reivindicar la cultura com a dret bàsic.



Reduir l'impacte ambiental

Des dels seus inicis, Ítaca ha treballat per minimitzar l'impacte ambiental del festival. En la seva pròxima edició posa en marxa un ambiciós pla per convertir-se en un festival referent en el respecte al medi ambient.

El pla de sostenibilitat del festival es desenvoluparà progressivament durant els anys vinents però l'any 2020 ja es portaran a la pràctica algunes de les mesures previstes. Un dels canvis més importants que s'executarà durant la pròxima edició és una important reducció dels envasos d'un sol ús als recintes amb la voluntat a curt termini d'eliminar-los completament. Així mateix, en l'edició del 2020, es potenciarà com mai l'ús del transport públic habilitant serveis de bus que connectaran les principals poblacions gironines i catalanes amb l'Estartit.



L'Ítaca Sant Joan s'ha consolidat en molt pocs anys en un dels esdeveniments musicals més importants de l'estiu a casa nostra. L'any passat, va rebre assistents de més de 400 municipis de Catalunya i de l'Estat espanyol.

La majoria dels seus assistents -més del 80%- es queden a dormir a Torroella o a l'Empordà, mentre que un 90% fan com a mínim un àpat a l'Estartit o la seva àrea d'influència a causa de la seva assistència a l'ÍTACA Sant Joan.

Manel, Ciudad Jara, Lildami, Ebri Knight, Mafalda, El Pot Petit i Macedònia

La programació de Sant Joan s'afegeix als concerts ja anunciats pel festival que s'inicia més aviat que mai amb la festa Ítaca Carnaval La Mirona que tindrà lloc el 15 de febrer i que inclourà les actuacions de Mafalda i Ebri Knight i la festa de carnaval de la sala de referència de l'àrea urbana de Girona. Així mateix, el festival ja ha anunciat les bandes que actuaran a l'ÍTACA L'Escala que comptarà amb les actuacions de Manel, Ciudad Jara i Lildami. I en l'apartat familiar, el festival ha avançat les dues propostes de la pròxima edició amb els concerts d'El Pot Petit, a l'Escala el 12 d'abril, i del grup Macedònia, el 9 de maig a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí.

El festival Ítaca, que el 2020 celebra la seva vuitena edició, combina concerts multitudinaris amb actuacions musicals de petit format en alguns dels espais més bonics de l'Empordà.