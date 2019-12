La història de la sindicalista calongina Isabel Vila arriba a Barcelona

El Teatre Aquitània acollirà a partir del 26 de desembre l'estrena a Barcelona de l'obra de teatre Isabel cinc hores, espectacle escrit i creat per Toni Strubell i Trueta sobre la primera dona sindicalista catalana, Isabel Vila (Calonge 1843-Sabadell 1896). El monòleg es va estrenar el setembre passat a Cellera de Ter i des de llavors ha recorregut diversos escenaris de les comarques gironines.

L'obra, anomenada Isabel Cinc Hores al Foc de la Bisbal. La història d'una dona que els historiadors negaven, commemora també el bicentenari del naixement de Pere Caimó, que va ser alcalde de Sant Feliu de Guíxols i un dels líders més destacats del Foc de la Bisbal, l'històric aixecament federalista republicà armat del qual Isabel Vila va ser testimoni. Carme Sansa va oferir dijous passat una preestrena del muntatge a l'Ateneu Barcelonès.

Isabel cinc hores explica la història vital de la calongina Isabel Vila, la primera dona sindicalista catalana i directora d'escola que, a més, va ser testimoni del Foc de la Bisbal –també conegut com els Fets del 6 d'octubre del 1869–, l'històric aixecament federalista i republicà armat més contundent del segle XIX a Girona.

Isabel Vila era coneguda popularment com a Isabel Cinc Hores –sobrenom que dona títol a l'obra–, i va liderar una gran lluita contra el treball infantil i l'explotació de nens i nenes a les fàbriques i tallers de l'època. És per aquest motiu que es va guanyar el sobrenom de Cinc Hores, el màxim d'hores laborals que va aconseguir que s'apliqués al treball infantil.

Com a sindicalista i republicana, Vila va patir la repressió de la restauració, passant a l'exili, on va estar-hi més de set anys. En tornar, després de formar-se com a mestra, es va dedicar a l'ensenyament de les nenes a Barcelona i Sabadell. Així, es va convertir en la primera dona catalana a dirigir una escola laica a Sabadell, on va morir als 53 anys.

L'obra de Strubell també commemora la figura de Pere Caimó, que va ser alcalde de Sant Feliu de Guíxols i un dels líders més destacats del Foc de la Bisbal. Després d'enfrontar-se a l'Exèrcit espanyol a la Bisbal d'Empordà i ser condemnat a mort, va passar a l'exili i quan va tornar, va ser escollit alcalde de la ciutat. Més tard, també va ser el diputat més votat per la seva demarcació a les Corts de Madrid.



Una estrena gironina

Isabel cinc hores es va estrenar el passat mes de setembre amb la col·laboració d'Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional Catalana i la Comissió de la Dignitat, i ja ha recorregut diversos escenaris de les comarques gironines, passant per la Cellera de Ter, Palamós, Flaçà, Llagostera, la Bisbal d'Empordà, Vilobí d'Onyar, Llançà, Castelló d'Empúries, Santa Cristina d'Aro, Palafrugell, Agullana, Hostalric, Santa Coloma de Farners, Amer i Vidreres.