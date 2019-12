Ferran Palau, Los Tiki Phantoms i Joan Colomo actuaran a Elmini

Ferran Palau, Los Tiki Phantoms, Joan Colomo i Senior i el Cor Brutal passaran per la desena edició del festival Elmini, que se celebrarà a Olot del 12 al 15 de març. El festival de l'associació La Química inclourà una vintena d'actuacions per celebrar el desè aniversari d'una cita nascuda per dur a la Garrotxa concerts en format intimista en què flueixi la comunicació entre els músics i el públic i que aquest any presenta, segons l'organització, «un dels cartells més arriscats», amb una aposta per la música independent, alternativa i emergent.

El dijous 12, l'arrencada del festival anirà a càrrec de Damià Arròs, que rememorarà el seu primer concert, fet precisament a Elmini ara fa vuit anys.

El divendres, l'activitat es trasllada a El Torín, amb l'artista australià Steve Smyth, mig establert a Barcelona i amb un directe molt potent que l'ha permès girar amb bandes com The Killers. BigBlack Rhino tancarà la nit de divendres.

Dissabte a la tarda tornen els famosos Concerts d'estar per casa, una proposta de petit format amb una quarantena d'espectadors i en què els músics toquen a pel, sense sonorització. En aquesta ocasió, s'hi podrà veure el projecte en solitari de Jordi Serradell; Eric Fuentes, conegut per la mítica banda Unfinished Sympathy; Alba Carmona; la valenciana Clara Andrés; Joan Colomo i Massa, la proposta olotina d'aquest any. Al mateix temps, també hi haurà els concerts més desenfadats al Bar Bruixes, aquest any amb Cop de Mar i Serpent.

La sala per excel·lència de Elmini, el teatre de l'Orfeó Popular Olotí, serà l'especenari per als concerts de dissabte a la nit, amb Adam Giles Levy i Senior i el Cor Brutal com a protagonistes, abans de tancar la vetllada al Torín amb els barcelonins The Tiki Phantoms.

A les 12 del migdia del diumenge 15 hi ha previst el tercer Vermut Musical, que se celebrarà a la plaça de l'arxiu i comptarà amb l'actuació de Kàfkia.

La cloenda del festival anirà a càrrec de Ferran Palau. L'artista, que ja va passar pels Concerts d'estar per casa amb el seu primer disc, torna ara a la capital garrotxina amb el seu quart treball, Kevin. Palau actuarà amb la banda sencera en un concert organitzat conjuntament amb l'Institut de Cultura d'Olot previst per diumenge a la tarda al Torín.

Les entrades per a tots els concerts ja estan a la venda al web del festival, elmini.net.