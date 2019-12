El taller manté l'activitat

El Taller Joan de Palau, ubicat en una casa de la plaça Major de Banyoles,

fou el racó on l'artista donava llum als seus quadres.

Actualment el taller continua la seva activitat gestionat per tres dels seus fills, que porten l'Escola de Pintura, iniciada l'any 1979 pel mateix Joan de Palau. Alumnes de totes les edats s'introdueixen en el món de l'art a través de classes personalitzades on aprenen la composició, la utilització dels materials i les diferents tècniques d'expressió com la pintura a l'oli, l'acrílic o el carbonet. L'edifici, que es manté igual que quan hi treballava, conserva importants olis del pintor amb temàtiques com ara l'entorn de l'Estany o el mercat de Banyoles. Al taller també s'hi pot trobar

material de belles arts i s'hi porten a terme treballs de restauració i emmarcació de quadres. Per commemorar el centenari, la família hi ha organitzat visites guiades en els darrers mesos.