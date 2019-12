Joana Serrat, Núria Graham i Paula Grande, a les Sessions LP de l'Espai Marfà

Joana Serrat, Núria Graham i Paula Grande seran les protagonistes d'una nova edició del cicle Sessions LP de l'Espai Marfa de Girona l'any vinent. Es tracta d'audicions comentades d'àlbums clàssics a càrrec de músics i professionals del sector musical que ajuden a redescobrir discos mítics tot analitzant-ne la dimensió artística, musial i tècnica, així com el context social en què van aparèixer.

La primera sessió serà l'1 de febrer, amb Joana Serrat comentant Blood on the track, considerat la darrera gran obra mestra de Bob Dylan. La següent serà el 7 de març, amb Núria Graham comentant Dots and Loops, el sisè àlbum d'Stereolab i el primer de la banda en entrar a les llistes de Billboard. Tancarà el cicle Paula Grande el 18 d'abril parlant de Blue, de Joni Mitchell.

Les sessions LP són gratuïtes, són totes a les 12 del migdia i són possibles gràcies a la col·laboració de l'Espai Marfà amb la Casa de la Música del Gironès i EUMES – Escola de Música Avançada i So, així com col·laboracions puntuals amb diversos agents culturals com el Black Music Festival, La Tornada o la Fundació SGAE, per exemple.

En total, entre el 30 de desembre i el 31 de maig, l'Espai Marfà de Girona oferirà 33 activitats obertes al públic en els àmbits de formació i divulgació musicals.

En l'àmbit formatiu, destaca la creació d'un curs de gestió musical que, al llarg de dotze sessions, repassarà bona part dels aspectes més rellevants de la indústria musical, com els drets d'autor, contractes, finançament, comunicació, producció tècnica? El curs vol ajudar els músics a tenir una visió més completa del sector i fomentar la formació de nous mànagers.

Les activitats de formació es completaran amb una quinzena de propostes per a la capacitació tècnica i artística dels músics a càrrec de personalitats com Arnau Tordera, Julio Lobos, Gay Mercader, Santi Serratosa o Martí Torras.