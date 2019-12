Música Antiga de Girona torna al Nadal dels segles XVII i XVIII

Música Antiga de Girona oferirà demà a l'auditori de La Mercè de Girona el seu tradicional Concert de Nadal, en el qual interpretarà nadales del Barroc provinents de l'arxiu de la catedral de Girona. Jaume Pinyol, coordinador general de l'associació Música Antiga de Girona, detalla que es tracta de vuit obres datades entre 1680 i 1740 amb un estil musical que va del barroc castellà fins al napolità.

El programa inclou villancets, antífones llatines amb música de l'època i tonos i, segons assenyala Pinyol, serà un concert «difícil a nivell tècnic, especialment pel que fa a la barreja de ritmes».

La peça final, titulada Afuera, afuera mozos, és una peça «molt singular», assenyala Pinyol, composta per Joan Barter, mestre de capella de Lleida l'any 1670. Malgrat que a Lleida no se'n conserva cap partitura, a Girona n'hi ha una perquè Barter va ser a la ciutat per a participar en un tribunal d'oposicions.

Aquesta peça ja havia estat interpretada en una altra ocasió, però no enregistrada, i és per això que ara la recuperen, ja que el grup té previst gravar tot el concert per al que serà el seu novè disc.

L'entrada és lliure i, una hora abans del concert, que és a les set, s'oferirà una conferència introductòria.