El 44,2% dels ciutadans ha visitat algun museu el darrer any

El 44,2% dels catalans han visitat algun museu aquest darrer any, cosa que reflecteix una tendència a l'alça respecte als anys anteriors: el 31% el 2017, el 32,3% el 2011 i el 32,6% el 2015, segons l'Anuari d'Estadístiques Culturals 2019 del Ministeri de Cultura. A tot l'Estat, els museus han sumat 65,4 milions de visitants aquest darrer any, cosa que representa un 9,2% més. País Basc, Aragó i Madrid són les comunitats amb més percentatge de població que han visitat un museu en aquest darrer any, amb un 48,2%, un 48% i un 46,7% de població enquestada, respectivament.

El 73,5% de les institucions de l'Estat analitzades a l'Anuari són públiques, el 24,6%, privades, i l'1,9%, mixtes. En els darrers vuit anys a Espanya, els museus de titularitat pública han crescut de 972 a 1.036, mentre que els d'iniciativa privada han disminuït de 471 a 390.BARCELONA

Quant a la ciutat de Barcelona, l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub, dependent de l'Ajuntament) estima en 4,8 milions les visites el 2019 als museus i als centres d'exposicions municipals, que inclou centres com El Born Centre de Cultura i Memòria, el Museu d'Història de Barcelona i el Museu Picasso --aquest arriba als 1,09 milions--, segons dades difoses aquesta setmana.També aquests dies, l'associació Barcelona Global ha presentat 16 propostes per rellançar la col·laboració públicoprivada, en les quals planteja abordar noves maneres de col·laboració mixta si es vol respondre els reptes importants de Barcelona, i inclou la cultura entre els àmbits preferents d'actuació.El text afirma que són "oportunitats de desenvolupament per a la ciutat que poden donar peu a la generació de respostes que enforteixin el teixit social i garanteixin un augment de les oportunitats vitals i professionals dels barcelonins", i defensa reactivar projectes en camps com la cultura i el turisme.En el cas de Barcelona, el projecte de Museu Hermitage començarà el 2020 pendent que Ajuntament i Port signin el conveni que permeti construir l'edifici projectat per Toyo Ito a la Nova Bocana.