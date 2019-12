Onze espectacles per a petits grans espectadors

Un poble més, Albons, un nou sistema de venda d'entrades anticipades i la mateixa aposta per acostar als pobles de l'Empordanet una programació amb espectacles familiars de qualitat de circ, teatre i titelles. És la proposta de la tercera edició d'Empordanet a Escena, una iniciativa conjunta d'onze petits municipis empordanesos com Verges, Jafre, Garrigoles o Foixà, que, aquest 2020, rebran la visita de companyies com les premiades Xirriquiteula, Zero en conducta o Zum Zum Teatre.

La temporada arrencarà el 12 de gener a Verges amb Freqs, de la jove companyia Somso. L'espectacle, de gran format, combina la música, el teatre i el circ per a una vetllada entranyable, poètica i molt divertida.

Jafre acull del 26 de gener una petita joia, Hai, la pescadora de somnis, on la companyia Giramàgic fusiona la màgia i el teatre visual i d'objectes. L'espectacle es va endur el premi del jurat infantil en la darrera edició de la Fira de Titelles de Lleida.

El 9 de febrer a la Tallada, la reconeguda i premiada companyia Xirriquiteula ( Laika) presentarà la proposta teatral Papirus, un espectacle que parla de somnis, però també de l'amistat i la guerra.

L'1 de març el teatre arriba a la sala de cinema d'Albons amb Les Bianchis i l'espectacle Les Click, en què les tres actrius proposen un joc divertit per a tota la família.

El 8 de març Xavi Lozano sorprendrà el públic treien so a un munt d'objectes quotidians, com una regadora o una escombra, en un espectacle musical molt especial, Bufa&Sons, a Colomers.

A Garrigoles-Les Olives La Cia. del príncep Totilau proposa un acurat treball barreja d'actors i titelles amb El llop ferotge.

Per als qui vulguin riure, Empordanet a Escena programa el 5 d'abril a Ultramort l'hilarant espectacle Wet Floor, el primer solo de clown de Cristina Solé.

El 19 d'abril a Rupià hi ha previst Nymio, un espectacle que la companyia Zero en Conducta ha representat més de 300 vegades en setze països diferents i que ha rebut premis a Bulgària, Portugal i Romania. Els dits són els protagonistes d'aquest muntatge íntim que també inclou mim i dansa.

Tot seguit el 26 d'abril a Bellcaire hi ha prevista una altre delícia: l' Endrapasomnis, de Teatre al Detall, premi de la Crítica l'any 2014 al millor espectacle familiar gràcies a una delicada barreja teatre i música.

Canvi de registre per al 3 de maig, amb un espectacle gran com els tres artistes que formen la companyia Les Barlou. Duran a Parlavà Set Up i la seva visió del circ dins el circ.

Empordanet a Escena tancarà la programació el 17 de maig a Foixà amb un espectacle premiat i reconegut, una versió esplèndida del clàssic La Gallina dels ous d'or de la companyia Zum Zum teatre. Entre d'altres guardons al currículum, suma premis com el FETEN 2017 a la millor direcció o dos Dracs d'Or a la Fira de Titelles de Lleida del mateix any.



Abonament per tot el cicle

Totes les funcions són a les 5 de la tarda. Les entrades ja estan a la venda, per cinc euros, al web: www.empordanetescena.cat, que estrena un nou sistema de venda anticipada. En col·laboració amb Code tickets es podrà comprar qualsevol entrada o abonament sense cap tipus de despesa ni comissió bancaria.

A més, hi ha un abonament pels onze espectacles per incentivar la fidelitat dels espectadors. El preu és de 46,20 euros i representa un descompte del 30%.