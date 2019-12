Luke Perry, Arturo Fernández i Marie Frediksson, de Roxette, entre els artistes morts aquest any

Els actors Luke Perry i Arturo Fernández o els cantants Marie Frediksson, del duo suec Roxette, i Camilo Sesto, són alguns dels artistes i persones del món de la cultura que han mort al llarg de l'any 2019.

Luke Perry, conegut per interpretar Dylan a la mítica sèrie Beverly Hills 90210, va morir a principis del mes de febrer a conseqüència d'un vessament cerebral que va patir prèviament. A més de Beverly Hills 90210, Perry també va treballar en pel·lícules com la cinta original de Buffy, la cazavampiros (1992) 8 segons (1994) i El cinquè element (1997).

També aquest mateix mes moria el dissenyador alemany Karl Lagerfeld, considerat una de les figures més importants del món de la moda i un dels personatges més influents de la segona meitat del segle XX. El dissenyador alemany va ser conegut per la seva associació amb marques com Chanel o Fendi.

Al febrer moria Albert Finney, actor britànic nominat a l'Oscar en cinc ocasions, als 82 anys després de patir una breu malaltia. L'actor britànic comptava entre els seus treballs amb títols com Tom Jones (1963), Assassinat a l'Orient Express (1974), L'ombra de l'actor (1983), Erin Brockovich (2000), Big Fish (2003) o Skyfall (2012).

Al juliol també moria l'actor Eduardo Gómez, conegut pels seus personatges en sèries de televisió com Aquí no hay quien viva o La que se avecina, als 68 anys d'edat. L'intèrpret patia càncer de coll. Aquest mateix mes també es va conèixer la mort de l'actor asturià Arturo Fernández als 90 anys, qui va construir una carrera de prop de 70 anys amb un personatge a mida, el de galant, i títols com La casa de los líos o Truhanes.



Pèrdues del món musical

Al setembre, milers de persones acudien a la capella ardent de Camilo Sesto, instal·lada a la seu de la SGAE a Madrid. L'autor de Perdona moria un 8 de setembre, als 72 anys, per una parada cardiorespiratòria. Tot i que l'artista ja estava retirat de la vida pública en els darrers anys, precisament pels seus problemes de salut, deixava de llegat una prolífica llista de grans èxits ( Vivir así es morir de amor, El amor de mi vida).

D'altra banda, aquest mes de desembre, Marie Fredriksson, la vocalista del grup musical Roxette, moria als 61 anys d'edat. La cantant portava anys lluitant contra un tumor cerebral que li va ser diagnosticat el 2002. Fredriksson es va sotmetre a una cirurgia per extirpar el tumor i va ser tractada durant mesos amb quimioteràpia i radioteràpia. It Must Have Been Love, el tema central de la pel·lícula Pretty Woman és possiblement la seva cançó més coneguda, al costat d'altres temes també famosos com Listen To Your Heart, The Look, Spending My Time o Sleeping in My car.