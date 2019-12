Estopa portarà a Fontajau la seva gira «Fuego-20 Aniversario» el mes juny

Estopa portarà a l'escenari del pavelló de Fontajau de Girona la seva gira Fuego-20 Aniversario el pròxim mes de juny. El grup, format pels germans David i José Muñoz, celebraran els seus 20 anys de carrera musical presentant cançons del seu nou disc i recordant els grans èxits que els han convertit en un referent de la música nacional amb més de 5 milions de discs venuts a tot el món. El concert es farà el 6 de juny a dos quarts de deu del vespres i les entrades ja estan a la venda a través del web de la formació ( www.estopa.com) i del web www.theproject.es.

Els germans Muñoz donaran d'aquesta manera continuïtat a un 2019 en el qual han celebrat amb molta energia les seves dues dècades sobre els escenaris. El grup de pop i rumba català ha posat la cirereta a la celebració aquest passat cap de setmana amb dos concerts consecutius al Palau Sant Jordi de Barcelona, en els quals no han deixat de repassar bona part dels seus grans èxits, com Cómo Camarón, Pastillas de freno, El del medio de los chichos o Me falta el aliento.