Carlos Cuevas: «'Merlí Sapere Aude' és un viatge més íntim, més valent i més arriscat»

Carlos Cuevas (Montcada i Reixac,1995) es troba en un moment dolç de la seva carrera professional, amb una pel·lícula per estrenar l'any vinent i el rodatge d'una nova sèrie: a l'actor català, de feina no li'n falta. L'esperada Merlí: Sapere Aude, estrenada a principis de mes a Movistar +, i que ell mateix protagonitza com a Pol Rubio, tindrà una segona temporada que arribarà a la plataforma a finals de l'any vinent. En la presentació de la sèrie -que ha revolucionat les xarxes per les escenes sexuals-, Cuevas explicava com ha evolucionat un dels personatges emblemàtics de la reeixida Merlí en la continuació d'una sèrie que va suposar un autèntic fenomen. Creada per Héctor Lozano i amb ell ja a la universitat de filosofia, Cuevas diu que si hagués de triar entre l'una i l'altra escolliria Merlí: Sapere Aude. Pels guions, «més profunds», i pels mitjans. De fet, abans de la confirmació de la segona temporada ell ja firmava una segona part.

En quin punt es troba el seu personatge, Pol Rubio?

En un punt més madur. Aquesta sèrie és un viatge més íntim, més valent, més arriscat i s'arriba més lluny que en l'anterior quant a filosofia. També pugem un esglaó sexual, acadèmic i intel·lectual.

Així, es quedaria amb Sapere Aude?

Sí, perquè el protagonista absolut soc jo (riu). No, seriosament, prefereixo aquesta nova sèrie perquè està molt més polida que l'anterior. Després de les tres temporades amb Merlí s'han aconseguit més mitjans, els guions són més profunds i es du a un altre nivell que la seva predecessora.

El que no es pot negar és que es troba en un bon moment professional.

Sí, agraït de les oportunitats que em donen. I sent conscient que la meva feina no és ni fortuïta ni atzarosa, sinó que respon al fruit de la dedicació i de l'esforç.

I el futur?

El 2020 s'estrenarà la pel·lícula El verano que vivimos, i també estic rodant una nova sèrie.

Què significa ser un Merlí?

Ser l'hereu d'aquell professor amb esperit irreverent, políticament incorrecte, que permetia els debats a classe i sobretot que lloava el pensament propi i la desobediència.

Creu que la sèrie pot ajudar la gent que ha d'amagar la seva identitat sexual?

Tant de bo! En la sèrie original ja va passar, sabem que va ajudar força gent i que va servir de referent. Esperem que aquesta tingui el mateix efecte.

Quina diferència hi ha entre el personatge de Merlí (Francesc Orella) i el de María Bolaño (María Pujalte)?

Són completament diferents. Al Pol li manquen referents i estableix una relació mirall entre el Merlí i la nova professora perquè ella es converteix en la seva docent preferida. S'assemblen perquè utilitzen mètodes poc convencionals i saben agitar el personal. Però al final són personatges molt diferents.

Alguna anècdota del rodatge?

En la primera seqüència de la sèrie surto nu a la dutxa, i realment va ser la primera escena que vam gravar. Va ser molt divertit perquè ens vam retrobar tot l'equip i preferia que em veiessin sense roba ells perquè són com la meva família.

La nova sèrie, però, té molts personatges nous. Com ha estat la rebuda?

Molt bona, m'he trobat gent molt vàlida i molt maca. Sempre és interessant conèixer persones noves.