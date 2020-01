L'impuls dels museus, entre els reptes culturals de 2020

L'ampliació o concreció del futur d'espais museístics de Barcelona com el MNAC, el MACBA o el Museu de l'Hermitage, el nou disc de Rosalía i concerts com els de Paul McCartney, Iron Maiden o Elton John figuren entre els esdeveniments que marcaran l'agenda cultural de 2020 a Catalunya.

La probable aprovació per part del Govern d'uns nous pressupostos per a aquest any beneficiarà el món de la cultura, i entre altres millores desencallarà l'esperada ampliació del MNAC, per a la qual el Departament de Cultura ha anunciat que aportarà 2,5 milions per tal de adequar una nova sala d'exposicions de 2.500 metres quadrats al proper pavelló de Victòria Eugènia..

El nou any donarà també el tret de sortida per al projecte de nou edifici a la plaça dels Àngels que ampliarà el MACBA a 2.800 metres quadrats un cop descartada la seva expansió a la Capella de la Misericòrdia. De totes maneres, encara queda pendent la convocatòria d'un concurs públic per al nou edifici i almenys un any d'obres, de manera que el nou espai expositiu del MACBA no podria inaugurar-se fins al 2022.

L'any que comença ha de ser el de la consolidació de Rosalia, i els seus fans i el món de la música en general estan a l'espera de l'aparició del seu tercer àlbum en els propers mesos. Poc se sap d'aquest treball, més enllà que l'ha estat gravant entre Barcelona i Los Angeles i que podria incloure alguna col·laboració amb altres estrelles del panorama internacional, com la cantant i productora veneçolana Arca o l'emergent artista Billie Eilish.

Però si hi ha una data ja marcada en el calendari musical de 2020 a Catalunya, aquesta és la del 17 de juny, quan el llegendari Paul McCartney oferirà un concert a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Altres esperades actuacions seran les d'Iron Maiden, també a l'Olímpic el 25 de juliol, i el doble concert d'Elton John els dies 2 i 3 d'octubre, dins de la seva gira mundial de comiat.