Més de 160.200 persones van visitar CaixaForum Girona al llarg del 2019

CaixaForum Girona va arribar a la xifra de 160.265 visitants l'any passat, cosa que suposa un creixement de l'11,87 % respecte de l'any anterior, segons les dades facilitades ahir per l'entitat mitjançant un comunicat. Entre les diverses activitats que es van programar al centre gironí, l'afluència més gran de públic la van registrar les exposicions, seguides de les activitats educatives, els concerts, les activitats familiars, els cicles de conferències i els projectes socials.

De les exposicions presentades al llarg del 2019, la més visitada va ser Faraó. Rei d'Egipte. Fruit de l'aliança estratègica que "la Caixa" manté amb el British Museum, aquesta mostra va aprofundir en la realitat que s'amaga rere les imatges i els objectes d'aquesta civilització que han arribat fins als nostres dies. Així, l'exhibició va desvelar als visitants gironins les històries que amagaven les més de 130 peces incloses a la mostra com a representació d'aquesta antiga civilització. Delicats treballs d'orfebreria, estàtues monumentals i preciosos relleus de temples van acostar els visitants a la vida real i de poder de l'antic Egipte.

Fins al 23 de febrer es podrà visitar l'exposició Les avantguardes històriques, 1914-1945. Construint nous mons.



L'home a la lluna, aquest 2020

El gran esdeveniment de la nova temporada d'exposicions a CaixaForum Girona aquest 2020 serà la mostra Apollo 11: 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna, que celebra l'efemèride de la primera missió tripulada que va arribar al satèl·lit. Els visitants, guiats per Neil Armstrong, faran el viatge que va canviar la història de la humanitat: la conquesta de l'espai, el primer pas sobre la Lluna. Aquesta mostra s'inaugurarà el pròxim 1 d'abril i es podrà visitar fins al 23 d'agost.

Aquesta mostra interactiva inclou la reproducció del primer telescopi de Galileu, la rèplica de la secció de comandaments del mòdul lunar, una còpia de l'escafandre dissenyat per Emilio Herrera i, també, objectes quotidians dels astronautes durant el seu viatge espacial. D'aquesta manera, els visitants es podran posar en la pell dels astronautes i entendre el que aquest fet va suposar per a l'avenç de la societat i de la ciència.

El 20 de juliol de 1969 podria ser considerat com el primer espectacle global seguit a través del televisor a tot el món. Fins que els astronautes van retornar, els únics testimonis gràfics van ser les borroses imatges rebudes per televisió. La mostra recupera també les revistes il·lustrades d'arreu del món que van llançar edicions especials en les quals es mostrava per primer cop el paisatge desolat del satèl·lit.



Més de 7 milions en conjunt

Un total de 7.055.861 persones van visitar el 2019 centres i exposicions culturals i científiques de La Caixa, xifra que representa un augment de l'1,65% respecte a l'any anterior. Segons la fundació, els vuit centres CaixaForum i CosmoCaixa a Espanya van rebre 3,5 milions de visitants, mentre que les mostres itinerants van tancar 2019 amb 3,4 milions de persones. A Catalunya, l'oferta cultural, científica i educativa de La Caixa va atreure 2.012.079 visitants en els seus cinc centres.

En concret, un total de 674.594 persones van visitar CaixaForum Barcelona el 2019, la qual cosa representa un 21,83% menys respecte a l'any anterior, mentre que CosmoCaixa Barcelona va rebre 1.002.965 visitants, un 4,11% menys. L'exposició Velázquez i el Segle d'Or, organitzada per La Caixa i el Museu Nacional del Prat, va ser la més vista de 2019 a CaixaForum Barcelona.

Pel que fa a CosmoCaixa Barcelona, Miralls. Dins i fora de la realitat va ser la mostra que va atreure més públic i una de les més vistes de la història del centre en superar els 509.000 visitants fins a la data.