Mor Martín Rodríguez, el bateria de Sangtraït

Martín Rodríguez, bateria de la mítica banda empordanesa Sangtraït, ha mort aquest divendres als 64 anys d'edat d'un atac de cor.

Nascut a Cumbres Mayores (Huelva) el 14 de setembre de 1955, Martín Rodríguez Muñoz, va arribar a Figueres amb 14 anys. Els seus primers tambors van ser els estris de cuina de la seva mare, explicava en la biografia del grup publicada en la web de la companyia de discos Picap.

El seu darrer projecte musical va ser 'Barbablanca', que va impulsar juntament amb un altre exSangtraït, Josep Maria Corominas, i els músics Roger Batlle, Dany Llop i Toni Bernal.

Rodríguez (a l'esquerra) amb la resta de 'Los Guardians del Pont' | Daniel Bonaventura

També formava part de 'Los Guardians del Pont', al costat de l'excantant de Sangtraït Quim Mandado i de Joan Cardoner.

Precisament a la web d'aquest darrer grup s'ha anunciat la mort de Martín Rodríguez: "popularment conegut com el pastisser indomable, en Nòvitx, el jefe o simplement, com la gran majoria el recordem, en Martín, ha mort aquest matí per un atac de cor a l'edat de 64 anys. Els teus companys de Guardians i del Rock and Roll et trobarem molt a faltar i expressem el més sentit condol a la família i amics".

Martín va exercir professionalment com a pastisser al carrer Nou de Figueres. "Era un autèntic troç de pa, una gran persona. Amagava la seva personalitat afable darrera de la llarga barba blanca", ha explicat el periodista i biògraf de Sangtraït, Carles Pujol, a Emporda.info.

La banda de La Jonquera va ser un dels puntals del que es va conèixer com a rock català. Tot i que Sangtraït es va fundar l'any 1982, la popularitat els arribaria a finals d'aquella dècada amb temes com "El vol de l'home ocell", "Somnis entre boires" i "Els senyors de les pedres". Sangtraït va ser un dels grups que amb Sopa de Cabra, Sau, i Els Pets va omplir el Palau Sant Jordi el 14 de juny de 1991. La banda es va dissoldre l'any 2001.