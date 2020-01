Txarango anuncia nous concerts de la gira de comiat a Sant Feliu, Olot i Girona

Txarango ha anunciat 13 nous concerts a la gira de comiat 'El Gran Circ' després d'exhaurir totes les entrades. Noves cites a Vic, Calafell, Sant Feliu de Guíxols, Lleida, Mataró, Terrassa, Olot, Manresa, Valls i Girona, així com a Manacor i dos dies més a València. La banda del Ripollès ha assegurat que aquestes són les dates definitives d'una tour que acabarà al maig del 2021, en un concert final del qual no se n'ha revelat el lloc. Així doncs, no hi haurà més dates que les anunciades aquest divendres pel grup. A més, la banda d'Alguer Miquel ha "redimensionat" la gira per recórrer algunes ciutats d'Europa com Amsterdam, Madrid, Brussel·les, Londres, Bilbao i París. La gira de comiat servirà també per presentar el seu últim disc, que sortirà a la primavera.