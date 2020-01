Joan Laporta, Jair Domínguez i Joan Dausà seran al Festimams 2020

La quarta edició del Festimams, el festival que fusiona humor, música i gastronomia, que se celebrarà a Girona entre l'1 i el 29 de febrer, ja ha venut el 75% del miler d'entrades i ha esgotat les disponibles en tres dels cinc espectacles. El certamen, que permet a artistes i humoristes interactuar amb el públic durant cinc dissabtes de febrer a l'Hotel Palau de Bellavista by URHhotels, ha vist com en tres setmanes ja ha omplert les prop de 600 cadires -200 per cada xou- als espectacles encapçalats per Marc Giró -comptarà amb la presència de Xuriguera, Fel Faixedas i Sílvia Soler (15 de febrer)-; per protagonistes del Polònia de TV3 -amb els actors Agnès Busquets, Pep Plaza, Mireia Portas, Xavi Serrano i Cesc Casanovas (22 de febrer)- i per Peyu i Jair Domínguez -amb Elisenda Carod (29 de febrer).

A l'actuació inaugural, el dissabte 1 de febrer a les 9 de la nit, es comptarà amb la presència de Joan Laporta, expresident del FC Barcelona, que tindrà una conversa amb el periodista i presentador Albert Om, que actualment condueix el programa Islàndia de RAC1. «Tothom coneix en Laporta, sempre té coses a dir agradi més o menys; conversarà amb l'Albert Om però serà un acte obert a les aportacions del públic», defineix Faixedas.

El 8 de febrer serà el torn del músic i actor Joan Dausà: «És un dels músics més importants del país, barrejarem concert, roda de premsa i conferència per conèixer en Joan de més a prop», subratlla el director artístic del festival. El tercer espectacle -el primer dels que tenen les entrades esgotades- serà el 15 de febrer amb el periodista Marc Giró, actual presentador del programa Vostè primer de RAC1 i que comptarà amb la presència dels humoristes Xuriguera i del mateix Faixedas: «En Marc Giró és un dels homes de moda del panorama audiovisual del país, un loco de la vida, i hi haurà un contrast amb en Xuriguera i amb mi, que som homes de poble. També hi haurà la Sílvia Soler, que intentarà posar seny».

El sopar del 22 de febrer serà conegut com la Nit de Polònia, ja que comptarà amb el xou dels actors del programa de TV3 Agnès Busquets, Pep Plaza, Mireia Portas, Xavi Serrano i Cesc Casanovas per arrencar la riallada del públic. «Explicaran anècdotes, com es fa el programa i es posaran a la pell dels personatges que representen al Polònia».

La cloenda de la 4a edició del Festimams serà el 29 de febrer amb la presència d'en Peyu, Jair Domínguez i Elisenda Carod, que coincideixen actualment al programa Està Passant de TV3. En Peyu i en Jair Domínguez, a més, fan tàndem al programa d'humor trencador BricoHeroes, de Televisió de Catalunya, i Elisenda Carod també presenta L'Apocalipsi de Catalunya Ràdio. «En Peyu i en Jair ja havien vingut al Festimams per separat i també comptarem amb l'Elisenda Carod per posar el fre», conclou Faixedas.

L'escenari d'aquest Festimams serà l'Hotel Palau de Bellavista by URHhotels (Pujada Polvorins, 1), que compta amb una sala per a prop de 200 comensals on tindran lloc les actuacions.