«1917» i «Érase una vez en... Hollywood» triomfen als Globus d'Or

'Érase una vez en... Hollywood' amb tres premis, incloent-hi el de millor comèdia o musical, i '1917', el film de Sam Mendes que es va alçar amb els guardons de millor drama i millor director, van ser les grans triomfadores de la 77a edició dels Globus d'Or en les categories de cinema. En televisió, van dominar 'Fleabag' en comèdia, 'Succession' en drama i 'Chernobyl' en l'apartat de minisèries i telefilms.

En la gala celebrada a l'hotel Beverly Hilton de Los Angeles, que va estar conduïda per cinquena vegada pel còmic Ricky Gervais, l'èpic drama bèl·lic ambientat en la Primera Guerra Mundial '1917' es va imposar a 'El irlandés' -la gran derrotada de la nit que partia com una de les favorites- 'Joker', 'Historia de un matrimonio' i 'Los dos papas' i es va alçar amb el Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica.

El Globus d'Or al millor director va ser per a Mendes, que competia pel premi amb Quentin Tarantino ('Érase una vez en... Hollywood'), Todd Phillips ('Joker'), Bong Joon Ho ('Parásitos') i Martin Scorsese ('El irlandés'). "No hi ha cap director en aquesta sala, ni a tot el món, que no estigui a l'ombra de Martin Scorsese", va afirmar el cineasta britànic en el seu discurs d'agraïment.

'Érase una vez en... Hollywood' va aconseguir el premi a la millor pel·lícula de comèdia o musical i Quentin Tarantino es va emportar el Globus d'Or al millor guió. Un llibret que, segons va destacar en recollir el guardó, es va veure enriquit per les constants aportacions del trio protagonista, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i Margot Robbie, que van anar incorporant "diferents i noves capes" al ja escrit durant el rodatge.

El premi a la millor pel·lícula de parla no anglesa, categoria en la qual estava nominada 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar, va anar per a 'Parásitos' de Bong Joon Ho. "Una vegada que superin aquesta barrera que són els subtítols podran gaudir de moltes bones pel·lícules internacionals. El cinema és el gran llenguatge internacional", va afirmar el cineasta sud-coreà.