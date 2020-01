La fotògrafa Montse Capel exposa «My name is moon»

L'espai Ferro Calent de Girona acull fins al pròxim 14 de gener l'exposició My name is moon (El meu nom és lluna) de la fotògrafa figuerenca Montse Capel. La mostra conté vuit retrats fotogràfics en blanc i negre que no formen cap seqüència conjunta, sinó que són independents, realitzats entre el 2014 i el 2019. L'autora explica que les imatges evoquen una «connotació provocadora i sensual» amb la barreja de «l'espontaneïtat i una idea calculada». Clapel conclou explicant que «l'autoretrat és una manera innata d'expressar-me, de parlar de temes socials, històrics, polítics i personals... Per evocar la meva admiració cap a altres artistes».