La galeria Richard Vanderaa impulsa el col·leccionisme d'art amb «Unframed»

La galeria d'art Richard Vanderaa inaugurarà el pròxim dijous 9 de gener l'exposició Unframed (sense marc) amb la voluntat d'impulsar el col·leccionisme d'art tan públic com privat. La mostra estarà formada per un recull d'obres d'art de diversos artistes de renom com, per exemple, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Antoni Clavé, Josep Guinovart, Joan Brossa, Manel Bea o Daniel Argimon, entre d'altres. Entre tota la selecció de diverses obres d'art s'inclouen diversos exemplars de pintures, escultures, dibuixos i obres gràfiques.

El total de les obres d'art exposades provenen de l'estoc de la mateixa galeria gironina o bé són donacions de col·leccions privades. L'objectiu final és promocionar el col·leccionisme d'art entre els usuaris, per la qual cosa les obres s'oferiran a «preus molt econòmics», asseguren des de l'organització. «Volem impulsar i estimular el col·leccionisme d'obres d'art sense que hagi d'implicar una gran inversió econòmica» sine quan non, expliquen des de la galeria.

La mostra d' Unframed estarà vigent fins a l'1 de febrer.



L'evolució del col·leccionisme

La galeria pren com a referència base un text de la historiadora de l'art espanyola María Dolores Jiménez-Blanco en què posa de manifest l'evolució del col·leccionisme d'art a Espanya des del segle XV, també conegut com el Segle d'Or, fins a arribar a la situació actual.

Així, Jímenez-Blanco fa una crítica social exposant que «hi ha pocs col·leccionistes, i encara n'hi ha menys que siguin públicament coneguts. La dificultat per accedir a aquesta gent del sistema de l'art és, alhora, un dels símptomes més reveladors de la seva situació». Però també detalla que «cal destacar» que «en les col·leccions d'art dutes a terme per particulars en els darrers temps s'hi descobreixen nous valors», com ara la implicació, la passió que els uneix, els projectes intel·lectuals i, a vegades, fins i tot professionalitzats. A més, posa de relleu la formació del públic i el suport als creadors com a elements bàsics del moviment artístic actual.