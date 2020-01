Laia Aguilar guanya el Josep Pla amb una obra sobre el pes del passat

L'escriptora barcelonina Laia Aguilar va guanyar el 52è Premi Josep Pla amb Pluja d'estels, una novel·la que narra la reunió d'un grup d'amics que es troben 5 anys després d'un tràgic incident en una casa al cap de Creus amb l'excusa de contemplar una pluja d'estels. Al llarg del relat, els protagonistes es divertiran i compartiran experiències, però també afloraran gelosies, una antiga història d'amor i el sentiment constant que hi ha un fet del passat encara per resoldre. A més, el final de la nit els reserva una sorpresa. Aguilar és una autora reconeguda per haver publicat obres de literatura juvenil, com ara Wolfgang (extraordinari), que l'any 2016 va rebre el Premi Carlemany. Amb Pluja d'estels, fa un canvi de rumb cap a la literatura per a adults.

Aguilar va presentar l'obra sota el pseudònim de Marina Creus i amb el títol Uns dies amb els amics. L'escriptora barcelonina també és autora de les novel·les Juno (FanBooks), Les bruixes de Viladrau (Ara Llibres) i Pare de família busca... (Alrevés). El jurat del premi ha estat format per Rosa Cabré, Antoni Pladevall, Genís Sinca, Àlex Susanna i Glòria Gasch. En aquesta edició, es van presentar un total de 38 obres.

Paral·lelament, l'autora madrilenya Ana Merino va guanyar el 76è Premi Nadal, dotat amb 18.000 euros, amb la seva primera novel·la, El mapa de los afectos, segons va anunciar el jurat en la tradicional vetllada literària d'Ediciones Destino a Barcelona.

La novel·la, presentada sota el títol Campos de fuerza amb el pseudònim de Susan Storm, compta amb tants protagonistes com maneres de relacionar-se i de sentir afecte, entre ells l'amor, la pèrdua, la venjança, el desengany i la traïció, i s'inicia amb la relació sentimental d'una mestra d'escola en una petita comunitat rural als Estats Units.



Misteris quotidians

Encara que està centrada en la petita localitat americana, la història transcorre entre Amèrica de Nord i Espanya, i a partir del relat inicial s'endinsa en els misteris quotidians dels habitants d'aquesta petita comunitat rural americana al llarg de dues dècades, encadenant-los com a episodis emocionals. El mapa de los afectos no parla de la relació d'amor d'aquesta mestra, sinó sobre les vides dels habitants de la vila, i ofereix un mapa dels diferents tipus d'afecte dels seus habitants com una foto total.

Merino és professora d'escriptura creativa i estudis hispànics a la Universitat d'Iowa, ha publicat un assaig acadèmic, una monografia crítica sobre Chris Ware i els cinc llibres de poesia Preparativos para un viaje (Rialp, 1995), Los días gemelos (1997), La voz de los relojes (2000), Juegos de niños (2003) i Compañeros de Celda (2006), totes elles amb Visor.

Filla de l'escriptor José María Merino -Premi Nacional de Narrativa-, la poeta ha guanyat els premis Adonais i Fra Luis de León de poesia, i el premi Diario de Avisos pels seus articles sobre còmics per a la revista literària Leer.