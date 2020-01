Rafel Nadal, Vicenç Pagès i Mar Bosch publicaran novel·la durant el primer trimestre d'aquest any

David Castillo, Andreu Martín, Joan F. Mira, Sebastià Alzamora, Miquel de Palol, Manuel Baixauli, Empar Moliner i Joan Margarit són alguns dels que tornen a les llibreries en els primers mesos del 2020, en què també tindran el seu pes Lluís Llach, Pilar Rahola i Àngel Casas. En aquest primer trimestre de l'any, les editorials catalanes aposten, a més, per recuperar títols d'autors ja morts com Agustí Bartra, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Joan Perucho, Josep Benet o El Perich, a més, per inaugurar noves col·leccions com la Joie de vivre (Univers), amb un títol com Mar d'estiu, de Rafel Nadal.

Al març, d'altra banda, l'inclassificable cantautor Albert Pla apareixerà amb Espanya en guerra (Amsterdam), una provocadora novel·la, i Oriol Junqueras publicarà Paraules per ser a prop teu (Ara), un títol provisional, amb textos que beuen de Petrarca, Shakespeare o Salvat-Papasseit. En els primers dies de l'any, Andreu Martín portarà els seus seguidors, de nou, a una Barcelona violenta, fosca i sòrdida gràcies a La favorita de l'Harem (Crims.cat), mentre que el valencià Manuel Baixauli, de la mà de Periscopi, presentarà Ignot, una reflexió sobre la creació. El mallorquí Sebastià Alzamora estarà a les lleixes amb Reis del món (Proa), una novel·la que parteix de dos personatges reals, el banquer Joan March i el savi Joan Mascaró; Joan Rendé donarà a conèixer Ballaven el black bottom (Proa) i Maria Carme Roca viatjarà a l'antiguitat amb A Bàrcino (Columna), segona part de Barcino.

Miquel de Palol presentarà Mònica Mir (Angle), sobre la corrupció i la identitat; Blanca Soler, Farem castells de sorra (Columna); Roger Bastida, La llarga revetlla (Columna); Stefanie Kremser tornarà amb Si aquest carrer fos meu (Edicions 1984), Sergi Pons Codina amb Mal bon pare (Amsterdam) i el poeta Manuel Forcano amb el poemari A tocar (Proa).

Durant el segon mes de l'any, un dels destacats serà el valencià Joan F. Mira i les seves memòries Tots els camins (Proa), mentre que Empar Moliner tornarà amb un nou volum de contes, És que abans no érem així (Columna). Una altra de les novetats serà la segona novel·la de Gemma Ruiz Palà, Ca la Wenling (Proa), amb una protagonista provinent de la província xinesa de Zhejiang; Memòria vintage (Empúries), de Vicenç Pagès Jordà, i una història al París ocupat pels nazis, La noia de la Resistència (Columna), de Xulio Ricardo Trigo.

Ja al mes de març, tindrà protagonisme la nova novel·la del cantautor Lluís Llach, Escac al destí, que entra a formar part del catàleg d'Univers amb un llibre d'assassinats, conjures polítiques i estirps maleïdes al fictici Regne de Magens. Per la seva banda, Pilar Rahola, el dia 25, arribarà amb nou llibre sota el braç, L'espia del Ritz (Columna), amb una trama d'espionatge i glamour a la Barcelona dels anys quaranta.

També en el tercer mes de l'any, l'escriptora gironina Mar Bosch reflexionarà a La dona efervescent (Univers) sobre la maternitat i Care Santos anirà amb el seu personatge Reina, de Seguiré els teus passos (Columna), fins a l'ocupació de Barcelona per les tropes de Franco.