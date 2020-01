El COAC recorda el centenari de la Bauhaus amb una mostra de László Moholy-Nagy

El Col·legi d'Arquitectes (COAC) commemora el centenari de l'Escola Bauhaus amb una exposició a Girona amb fotografies i fotogrames de László Moholy-Nagy, un dels professors més emblemàtics d'una institució que canviar l'arquitectura, l'art i el disseny.

Fundada a Weimar l'abril del 1919 per Walter Gropius, a la Bauhaus s'hi van trobar a principis del segle XX alguns dels artistes més importants del moment. En van formar part com a docents figures com Paul Klee, Wassily Kandinsky, Mies van der Rohe o el mateix László Moholy-Nagy, i la influència dels seus ensenyaments en els camps de l'arquitectura, l'urbanisme, la pintura, l'escultura, el disseny industrial o la fotografia ressona encara ara, un segle després.

La mostra, que es podrà veure a la sala d'exposicions La Cova de la Demarcació de Girona del COAC fins el 14 de febrer, recull els treballs del pedagog i artista László Moholy-Nagy (Bácsborsard, 1895 - Chicago, 1946), una figura polifacètica que va treballar en camps diversos, com la pintura, el cinema, la fotografia o l'escenografia. La seva activitat com a fotògraf, experimental i transformadora, inclou el que va anomenar fotogrames, és a dir, composicions abstractes creades interposant objectes, filtres o trames entre un focus de llum i un paper sensible. La mostra que es presenta ara a La Cova inclou una cinquantena d'aquests fotogrames.

Aquesta exposició forma part del cicle d'exposicions de fotografia l'Àlbum de l'Arquitecte de la Demarcació de Girona del COAC i es complementa amb una conferència el 13 de febrer d'Addenda Arquitectes, que se celebrarà a les 19.30 a la sala Rafael Masó de la seu de la institució a Girona.