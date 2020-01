El festival Còmic anuncia l'actuació a Figueres de Quim Masferrer amb l'espectacle «Bona gent»

El festival Còmic tornarà a portar l'humor a Figueres en la seva tretzena edició. L'organització ha anunciat a través de les xarxes socials el primer dels espectacles que integraran la programació d'enguany, que se celebrarà del 9 al 12 d'abril. Es tracta de l'actuació de Quim Masferrer, presentador del programa de TV3 El Foraster, amb Bona gent al Teatre Municipal El Jardí el 12 d'abril. Les entrades ja són a la venda.

El festival Còmic se celebra coincidint amb la Setmana Santa i queda pendent d'anunciar la resta d'artistes que compartiran cartell amb Quim Masferrer. L'espectcle que l'humorista català portarà al teatre Jardí és un homenatge al públic, que es convertirà en el protagonista del monòleg.

Si bé el primer nom anunciat que integrarà la programació humorística és català, el festival també ha portat any rere any compayies internacionals que han pujat als escenaris figuerencs per arrencar un somriure al públic. L'any passat els espectacles es van celebrar en quatre espais de la ciutat i hi van participar, en total, una desena d'artistes vinguts d'arreu. L'organització encara hi està treballant, tal com han anunciat amb el seu particular sentit de l'humor. «Cal engrescar institucions públiques, empresaris i agents varis que no sempre estan de bon humor», han ironitzat.