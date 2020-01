«Paràsits», la millor estrena del 2019 pels crítics gironins

La darrera Palma d'Or al festival de Canes, Paràsits, és pels crítics gironins la millor pel·lícula estrenada el 2019 a Girona. El film del sud-coreà Bong Joon-Ho, una salvatge faula sobre la bretxa social, s'ha endut 45 dels 70 vots possibles en la tradicional votació del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, que gestiona i programa el cinema Truffaut.

Els set membres del col·lectiu -Anna Bayó, Jordi Camps Linell, Íngrid Guardiola, Imma Merino, Àngel Quintana, Paco Vilallonga i Guillem Terribas- que han participat en la votació d'enguany han escollit el particular homenatge de Quentin Tarantino al Hollywood dels 60, Once upon a time in Hollywood, en segona posició, amb 39 vots.

Tanca el podi del 2019 amb 36 vots la pel·lícula Portrait d'une jeune fille en feu, de Celine Sciamma. El film, que mostra la relació amorosa entre una pintora i la seva model, encara és a la cartellera del Truffaut.

Més enrere i, sense gaires vots de diferència entre elles, hi consten les pel·lícules An elephant sitting still (26), òpera prima sobre la Xina actual d'un jove cineasta, Hu Bo, que es va suïcidar després de rodar-la; The Marriage Story (24), una producció de Netflix dirigida per Noah Baumbach, que hi aborda el dolor d'una separació matrimonial; Le livre d'image (22), l'assaig fílmic amb el qual Jean-Luc Godard reflexiona sobre el món a partir d'una diversitat d'imatges preexistents; Joker (21), l'aproximació psicològica de Todd Phillips i l'actor Joaquin Phoenix a l'antagonista de Batman que va enlluernar Venècia, i Il traditore (21), amb la qual Marco Bellocchio reconstrueix el macrojudici de l'any 1992 contra la màfia siciliana que va ser instruït pel jutge Falcone a partir de la delació de Tomasso Buscetta.

Aquesta és la 29a edició d'aquestes votacions anuals que s'han celebrat ininterrompudament, d'ençà que l'any 1990 el Col·lectiu de Crítics es va reunir per primera vegada per escollir Los timadores de Stephen Frears com la millor pel·lícula d'aquell any.