La cultura es planta «per dignitat»

La nova plataforma Actua Cultura, formada per la gran majoria del sector cultural català, reclama que es destini a la cultura el 2% del pressupost que aprovi el Govern. Els sector de les arts escèniques, l'art, la música, l'audiovisual i el llibre s'han unit per primera vegada en una plataforma per evidenciar la «manca de consideració respecte la cultura per part de les institucions» i «dir prou per dignitat» davant el 0,65% del pressupost que es destina actualment, una dotació que consideren «injusta i indecent».

La plataforma assegura que el 2% és el «mínim per tenir una cultura digna», una xifra àmpliament demandada al Parlament de Catalunya i que respon a la mitjana dels països de la Unió Europea. El pressupost actual del Departament de Cultura és de 240 milions d'euros, una xifra que hauria d'augmentar fins als 840 per complir el 2 % del pressupost.

La despesa en cultura és de 30 euros per habitant a l'any a Catalunya, en contraposició als 120 que hi dedica Portugal, els 200 de França o els 800 euros de Dinamarca.

«No poden dir que la cultura és essencial i vertebradora i després que hi hagi aquestes aportacions», va assegurar la portaveu del programa Actua Cultura 2%, Isabel Vidal, representant de les arts escèniques. L'acompanyaven l'editor garrotxí Joan Sala, del sector del llibre; Anton Maragall, d'art; Eva Faustino, de música, i Montserrat Bou, del sector audiovisual.

La màxima aportació pública va ser el 2008, quan es destinava l'1% dels pressupostos a la cultura, i amb les retallades posteriors s'ha arribat al 0,65% actual.

«Aquesta xifra és un 'se me'n fot la cultura'. Naixem amb la idea que la nostra feina serà llarga. Hem de ser un país normal, no estem demanant res extraordinari, sinó el que el nostre entorn té», va assegurar en la presentació de la plataforma Joan Sala, portaveu del sector del llibre.

La reducció de gairebé un 50% del pressupost dedicat a cultura des del 2009 es tradueix, segons denuncia la plataforma, en la desaparició dels ajuts a la promoció i la creació, la reducció del consum cultural o la desaparició progressiva del teixit empresarial, entre múltiples conseqüències que els porten «a dir prou».

Actua Cultura s'ha reunit amb la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, qui els ha dit «apreteu», en referència a exposar les reclamacions directament al vicepresident econòmic del Govern. Amb Pere Aragonès s'hi han reunit una vegada, però veient la «complexitat i gravetat de la situació», el vicepresident els va emplaçar a una nova reunió al gener. Serà la primera vegada que el sector cultural en conjunt es reuneixi amb un vicepresident per abordar la qüestió dels pressupostos. A Aragonès se li demanarà, a més, un treball específic de consum cultural, pel que fa als públics, de coordinació entre el món de l'educació i la cultura.

«És insuficient, estem perdent lideratge, ens marxa el talent», assegurava ahir Montserrat Bou, del sector audiovisual.

«No és un prou per a nosaltres, sinó perquè creiem que la societat ha de dir prou», va dir el representant de l'art, Anton Maragall.

El Govern ha traslladat la seva voluntat de fer un esforç per intentar pal·liar aquesta situació.