La temporada d'exposicions a Olot s'obre amb els neandertals

Olot arrenca amb una mostra dedicada a l'artista Miquel Bosch Pla i una altra als neandertals, una temporada d'exposicions que tindrà com a plat fort la proposta Realisme(s) a Catalunya, amb peces de Picasso, Dalí i Miró al Museu de la Garrotxa.

L'exposició Neandertals a Catalunya, que s'inaugura aquest migdia i es podrà veure fins l'1 de març a la Sala 15 del Museu de la Garrotxa, recull textos, gràfics, mapes, vídeos i reproduccions de fòssils i eines per aprofundir en el coneixement sobre els neandertals, qui eren, on hi ha jaciments de l'època a Catalunya o en quin entorn vivien.

Pel que fa a la mostra dedicada al pintor olotí Miquel Bosch i Pla (1918-1993), serà a l'Espai d'Art Àmbit Sant Lluc fins al 8 de febrer. Format a l'Escola de Belles Arts d'Olot i l'Escola Superior de Paisatge, no es tracta d'un pintor olotí tradicional, ja que va tractar especialment l'aspecte humanista amb retrats de personatges del món del circ, el teatre i el ballet.

El calendari d'exposicions de la capital garrotxina per aquest any també aposta pel talent local, amb propostes de Xavier de Torres o Dolors Rusiñol, però sens dubte, una de les cites més destacades del semestre serà Realisme(s) a Catalunya. Del Picasso clàssic al Dalí surrealista, que serà a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa de l'1 de febrer al 31 de maig.

En aquesta exposició, les obres de Picassó i Dalí dialoguen amb d'altres d'artistes com Joaquim Sunyer, Alfred Sisquella, Josep de Togores, Ángeles Santos o Joan Miró, per mostrar fins a quin punt el context europeu d'entreguerres va marcar els artistes catalans i la seva obra. És una iniciativa dels Museus de Sitges, el Museu de Valls i el Museu de la Garrotxa, i està impulsada a través de la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya i comissariada per la historiadora de l'art Mariona Seguranyes.



Rècord al Museu de la Garrotxa

El Museu de la Garrotxa acaba de tancar Jo exposo, la mostra temporal que més public ha aplegat a l'equipament. Fins a 6.515 persones han visitat l'exposició, que va convidar persones que viuen o treballen al barri a escollir una peça dels magatzems del Museu per exposar-la a la Sala Oberta, on també s'exhibien altres obres que els visitants podien votar com a candidates a formar part de les sales permanents del Museu de la Garrotxa.

Des del museu destaquen la implicació del públic i l'interès demostrat per conèixer més sobre el que s'exposava. A més, alguns comentaris i aportacions dels ciutadans han ajudat el museu a documentar millor algunes de les obres exposades.

Pel que fa a la votació per formar part de l'exposició permanent del Museu de la Garrotxa, hi han pres part 2.008 persones. La peça més votada (323 vots) ha estat el bust en guix del Gegant d'Olot, modelat per Miquel Blay entre el 1888 i el 1889, que s'instal·larà a la sala del Museu de la Garrotxa dedicada a Blay.

Les altres peces més populars han estat, per aquest ordre, la llitera de la Creu Roja de principis del segle XX, amb 177 vots; l'escultura sense títol de Leonci Quera on es veuen uns nens que juguen, que ha tret 127 vots; la Immortalitat, de Miquel Blay, amb 105 vots; i l'armadura japonesa d'un Samurai dels segles XVIII-XIX, que ha obtingut 92 vots.