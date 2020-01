La Diputació de Girona edita un llibre sobre Emili Saguer i Olivet

La Casa de Cultura acollirà aquest dimarts a la tarda la presentació del llibre el llibre Emili Saguer i Olivet (1865-1940): jurista, home de negocis i president de la Diputació de Girona, un nou volum de la col·lecció Francesc Eiximenis, obra del doctor en història Xavier Serra i Albó editada per la Diputació de Girona. L'acte de presentació anirà a càrrec del doctor Joaquim Nadal.

Segons ha informat la Diputació de Girona, aquest volum recull, en el marc d'un període socialment i políticament complex a l'Estat espanyol i, especialment, a Catalunya, la trajectòria professional i pública d'aquest jurista, polític i empresari gironí. El llibre no només pretén recuperar la figura d'un personatge fins ara poc conegut i estudiat, sinó que també ens endinsa en alguns capítols de la història de la ciutat de Girona de les darreries del segle XIX i d'inicis del segle XX.

Saguer va ser notari del districte Girona 10 entre 1891 i 1939. Com a jurista, fou un ferm defensor del dret gironí i català, àmbit en què va rebre la influència del regionalisme jurídic, encapçalat per Manuel Duran i Bas. En la seva faceta política, Saguer va destacar per ser un dels fundadors del Centre Catalanista, l'any 1894, al costat de Joaquim Botet i Sisó. El 1930 va ser escollit president de la Diputació de Girona, en el trànsit cap a la Segona República.

Emili Saguer també va destacar com a pioner en el món dels negocis a les comarques gironines. Va introduir una indústria innovadora a Girona: la de l'extracció d'àcid carbònic. Les restes de la Fàbrica Saguer, encara visibles a la vall de Sant Daniel, són testimoni d'aquella aventura.

El llibre conté un pròleg del catedràtic emèrit de la UdG i director de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Joaquim Nadal, en el qual destaca que si bé la història de Girona pateix una saturació de monografies, presenta, en canvi, un dèficit de biografies de personatges, i celebra que aquest treball contribueixi a trencar aquest dèficit. Nadal també defineix Saguer com un «catòlic convençut, catalanista regionalista que combaté la República i mostrà el seu desengany explícit amb la política després de la seva experiència de 1930 fundant la revista Cataluña Española».

El llibre consta de sis capítols que repassen la vida de Saguer des dels inicis del catalanisme fins el final de la Guerra Civil espanyola i la instauració de la dictadura de Franco. Un dels episodis se centra exclusivament en els anys 30 del segle passat, quan Saguer va ocupar la presidència de la Diputació de Girona.



Sobre l'autor del llibre

Xavier Serra i Albó va néixer l'1 de juliol de 1979 a Tordera. Es va doctorar en història a la Universitat de Girona el 2017 amb un estudi sobre la vida d'Emili Saguer i Olivet.

És coautor del treball La Guerra Civil a Tordera (2002). Va publicar, el 2017, el llibre de relats Les marques del Marquès de la Lluna. Ha col·laborat en diverses publicacions i ha assessorat institucions en matèria històrica.