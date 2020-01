Vilabertran, terra de quartets

La propera edició de la Schubertíada de Vilabertran aposta pel «gènere rei de la música de cambra», el quartet de cordes. La 28a edició de la cita alt-empordanesa, que presentarà la programació completa a mitjans de febrer, ja ha fet un petit avançament del cartell d'enguany, en què el municipi es convertirà en «la capital dels quartets», segons l'organització.

Tres formacions catalanes, el Quartet Casals, el Quartet Gerhard i el Cosmos Quartet, i dues de convidades, el Cuarteto Quiroga i el Quatuor Hanson, dialogaran amb músics com Valentin Erben i vells amics de la Schubertíada com Barry Douglas, Anna Puig i Matthias Goerne aquest agost en la cita organitzada per l'Associació Franz Schubert de Barcelona i Joventuts Musicals de Figueres. La Schubertíada reivindicarà així «l'edat d'or» dels quartets i mostrarà «tota la riquesa i diversitat d'aquesta formació».

Un Premi Nacional de Música, el Cuarteto Quiroga, serà l'encarregat d'obrir el cicle de la Schubertíada el dimecres 19 d'agost. Ho farà acompanyat pel violoncel·lista Valentin Erben i interpretant peces de Schubert i Haydin, considerat el pare del quartet de corda.

El dimecres 26 d'agost li prendrà el relleu el Quartet Gerhard i el piano de Barry Douglas, amb obres de Brahms i Schubert.

El dijous 27 d'agost, un dels noms més fidels del festival, el baríton Matthias Goerne se sumarà a l'homenatge de la Schubertíada als quartets amb una vetllada amb el Quartet Cosmos, una formació catalana amb forta projecció internacional. Junts compartiran un programa amb peces de Mozart, Webern, Schubert i Beethoven, de qui se celebra el 250è aniversari del seu naixement.

El Quatuor de París, amb només quatre anys de trajectòria però que ja suma diversos premis, compartirà actuació el dissabte 29 d'agost amb la violista Anna Puig, per oferir un programa amb Haydn, Piazzola i Mozart.

El Quartet Casals posarà el punt final al cicle i també al festival amb el concert de cloenta, previst pel 30 d'agost, i amb un programa que inclou Haydn, Mozart i Mendelssohn.

Les entrades per aquests primers concerts ja són a la venda al web del festival.