La Bisbal presenta el catàleg de l'exposició «Parant Taula 2019»

L'exposició col·lectiva de vaixelles Parant Taula que acull el Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà s'ha convertit, per primera vegada, en un catàleg. Es tracta d'una exposició que va començar el 2014 amb el nom Ceràmica La Bisbal i una clara voluntat divulgativa sobre la ceràmica. El projecte es va realitzar gràcies a la col·laboració entre l'Àrea de Promoció i Desenvolupament Local de l'Ajuntament local i l'Associació de Ceramistes de la Bisbal.

Des de llavors, aquesta iniciativa ha anat creixent i s'hi han involucrat altres actors del municipi, com són el Terracotta Museu -que acull la mostra temporal a les seves instal·lacions des de fa dos anys-, o el col·lectiu Cuina de l'Empordanet, que s'hi va sumar el 2019 per «confluir» la ceràmica i la gastronomia. Ahir al migdia es va presentar el sisè volum de la col·lecció de Catàlegs del Terracotta Museu, que recull les 20 vaixelles dels 20 tallers de ceràmica que han participat fins aleshores, així com les 20 propostes culinàries dels cuiners integrants de l'associació local de restauradors.