Els doctorands de la UdG reclamen contractes de 4 anys

Inquietud a la Universitat de Girona per la durada dels contractes dels doctorands. El personal docent i investigador reclama a la UdG que s'apliquin les millores que estipula l'Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF) que va aprovar el març el Govern central. Aquest estatut reconeix aquest personal com a treballadors amb un contracte que no pot ser inferior a un any ni superar els quatre. Si el contracte és inferior als quatre anys, es pot anar prorrogant, segons l'EPIF. Els contractes a la UdG estipulen que tenen una durada de 3 anys, i Doctorands en Lluita denuncia que és gairebé impossible fer una tesi doctoral en aquest termini i que molts acaben treballant gratis o en situació d'atur el quart any.

Les interpretacions de l'Estatut per les dues parts són totalment diferents. Guillem Prat, portaveu del col·lectiu Doctorands en Lluita, explica que «l'oposició de les universitats i els centres de recerca a pagar el quart any es deu al fet que els és molt més barat pagar 3 anys de contracte i tenir-lo el quart treballant i en situació d'atur que no pagar un contracte durant la totalitat del seu projecte de recerca». En el mateix sentit, Josep Ros, portaveu del col·lectiu Uni Dignitat, parla que «és desgastant que des de la universitat no s'estigui aplicant la pròrroga del quart any. La responsabilitat de treure beques és de la universitat». Afegeix que «recursos en podrien buscar o demanar-ne. És una cosa que han de complir. El tema dels diners és recurrent. La universitat té programes propis de gestió de personal i tot és política. Volem que apliquin l'Estatut. Vam fer una denúncia a Inspecció de Treball i el tema també està al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ara estem pendents que es resolgui la demanda».



També als centres de recerca

Les protestes no s'adrecen només a les universitats, també ho fan als centres de recerca. La CGT va presentar la denúncia als 40 centres d'investigació que integren la Fundació de Centres de Recerca de Catalunya. Després de mesos de recollir informació sobre la situació contractual del Personal Investigador en Formació d'aquests centres, la CGT ha recollit evidències que aquests centres de recerca no apliquen la pròrroga del quart any per als contractes que estableix el reial decret.

A la província de Girona, el col·lectiu Doctorands en Lluita comptabilitza que hi ha dos centres: l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta (IDIGBI). A cada centre gironí hi ha tres persones afectades per la no aplicació de les pròrrogues. Aquest any acaben dues places, una a cada centre, i els anys següents, dues places cada any. El volum d'afectats en l'àmbit català són una vuitantena de persones.

José Castaño és un investigador que està desenvolupant la seva tasca a l'ICRA. Actualment està al seu segon any, té una beca de la Generalitat per a personal investigador (FI) i explica que «amb tres anys, i amb els requisits que es demanen per desenvolupar la tesi, no hi ha temps suficient. La majoria hem d'acabar la part escrita a casa». En aquest sentit, destaca que les beques que dona l'Estat tenen una durada de 4 anys, a diferència de les de la Generalitat.

Per la seva banda, la Universitat de Girona assegura que compleix la llei perquè l'Estatut del Personal Investigador en Formació parla de pròrroga en condicional. Així, el rector de la UdG, Quim Salvi, explica a Diari de Girona que «es barregen moltes coses». «El que diu l'Estatut del Personal Investigador en Formació és que es podrà estendre a un quart any, en condicional. Sempre i quan el contracte no digui la durada. El contracte que fa la Universitat de Girona, que firmen tots els investigadors predoctorals, diu literalment que en cap cas la durada del contracte pot excedir els tres anys», afirma. El rector parla també de «xoc de legalitats». I és que el Reial Decret de 2011 de la Llei de la Ciència que regula les ensenyances oficials de doctorat estableix que «la durada serà d'un màxim de tres anys a temps complet. No obstant, podran realitzar-se estudis de doctorat a temps parcial amb durada superior». Salvi assenyala que «la universitat està fent les coses com pertoquen en el sentit que quan diu que es podrà, no obliga a fer-ho. Donem compliment als nostres contractes predoctorals. Hi ha un tema legal, de compliment de la legislació vigent».



Adaptar-se a Europa

Tradicionalment, les tesis eren més llargues que ara i tot el procediment de Bolonya ha requerit una adaptació dels centres. Les tesis a Europa són majoritàriament de 3 anys. Abans, aquí eren de 5 anys. «És problable que hi hagi un grup més important que necessita més temps per desenvolupar la tesis», explica el rector.

Salvi posa d'exemple la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha fet la pròrroga del quart any però aquest any no han tret convocatòries de beques. «Aquest any nosaltres hem tret 21 contractes predoctorals i, a més a més, 15 beques per a investigadors en formació, fet que representa un total de 36 contractes. Si en lloc de ser de 3 anys, fossin de 4, això significaria que serien un 25 per cent menys».