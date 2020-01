L'obra «Valentina Quàntica» reivindica a Olot el paper de les dones científiques

La companyia Anna Roca presentarà el pròxim diumenge 19 de gener a les 17 hores al Teatre Principal d'Olot el muntatge teatral Valentina Quàntica. L'obra està dirigida per la dramaturga Anna Roca, juntament amb l'ajudant de direcció Jordi Gilabert, i protagonitzada per l'olotina Anna Aumatell i l'actor arbucienc Raúl Martinez.

Mitjançant experiments científics en directe, V alentina Quàntica, que és apte per a tots els públics, «explora els reptes de parlar sobre l'apoderament femení» reivindicant el paper de les dones en la ciència, així com denunciant l'actual emergència climàtica. L'obra està inspirada en el programa de televisió Món d'en Beackman, emès als anys 90, que feia arribar la ciència a totes les cases utilitzant un to «còmic i desenfadat».

Argumentalment, aquesta obra «enèrgica i divulgativa», explica la història de la Valentina (Anna Aumatell), una noia científica que té la voluntat de difondre la ciència i resoldre els «perquès». Amb l'ajuda del seu company d'experimentació (Raúl Martinez) i mitjançant un nou canal de Youtube pretén arribar a les cases de tots els nens i nenes.



Les xarxes socials

Aquest projecte innovador també posa sobre la palestra el paper de les xarxes socials, ja que cada representació de l'obra es convertirà en un episodi que es penjarà al canal de Youtube de la Valentina Quàntica. Així, segons la companyia, «el públic serà partícip de com es graven els capítols en directe i podran viure el que passa tant al davant com al darrere de les càmeres, mostrant així la realitat de les xarxes socials, on sovint, les coses no són tan perfectes com ens fan creure».

El procés creatiu de l'obra va iniciar-se a finals del 2019 al Teatre Principal d'Olot i culminarà aquests darrers dies a Sant Feliu de Pallerols, mentre els integrants es preparen per realitzar la mostra oberta al Teatre Principal d'Olot.