Jethro Tull i Joe Bonamassa actuaran a la Porta Ferrada

La llegendària banda Jethro Tull i el músic nord-americà Joe Bonamassa actuaran aquest estiu al festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Els dos recitals són fruit d'una col·laboració del certamen ganxó amb el Guitar BCN, dues cites organitzades per la promotora The Project.

El 12 d'agost, la mítica banda d'Ian Anderson, Jethro Tull, tornarà a Sant Feliu després d'haver exhaurit les entrades pel seu concert a Barcelona el 28 de febrer, en el marc de la seva gira d'homenatge a la seva època daurada, The Prog Years. El segon concert serà l'endemà, 13 d'agost. El guitarrista Joe Bonamassa actuarà a l'Espai Port de Sant Feliu en el seu únic concert a l'Estat des de fa anys.

Aquests no són els primers noms que fa públics Porta Ferrada del cartell de la pròxima edició. Fa unes setmanes, ja va anunciar les actuacions d'artistes com Jamie Cullum, Bad Gyal, Leiva o un doble concert protagonitzat per Graham Nash i Suzanne Vega.

Les entrades ja estan a la venda.