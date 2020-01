C. Tangana, Carlos Sadness i Doctor Prats, al White Summer

C. Tangana serà el primer a actuar.

C. Tangana serà el primer a actuar. DdG

C. Tangana, Doctor Prats i Carlos Sadness actuaran al White Summer Costa Brava aquest estiu. El festival de Pals, que encara la seva novena edició, aposta per reforçar l'apartat musical amb el White Summer Sounds, que proposarà set concerts aquesta temporada, i que complementarà el White Summer Experience, que és la cita tal com es coneixia fins ara.

Així, el White Summer Experience promet per aquest agost 23 jornades ininterrompudes d'activitats culturals; una oferta gastronòmica diversa i actes per a tot tipus de públic. La novetat de l'edició 2020 serà el White Summer Sounds, una «reinvenció de l'oferta musical del festival», segons l'organització. Serà una «subzona» dins l'Expererience, que tindrà més extensió que els anys anteriors, i l'accés comportarà una entrada a part de la del festival, amb un preu subjecte a l'artista que hi actuï.

Dels set concerts previstos, el festival ha anunciat avui els quatre primers: C. Tangana (1 d'agost), que presentarà nou disc; Doctor Prats (7 d'agost), Carlos Sadnes (8 d'agost) i Guitarricadelafuente (13 d'agost).

Les entrades pel White Summer Experience costaran vuit euros i donaran accés a tot el recinte excepte als concerts del White Summer Sounds. La prevenda d'entrades per als concerts comencen avui pels fans del festival i tindran un cost a partir de 15 euros. A partir de dilluns, s'obrirà la venda d'entrades al públic en general.