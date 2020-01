La xarxa teatral del Gironès s'estén i arriba a 19 municipis

El projecte Escenaris, que porta les arts escèniques a diferents municipis del Gironès, encara la setzena edició amb més pobles que mai, dinou, i amb 161 representacions previstes entre avui i el 28 de juny. Aquest any, en què la participació és del 70% dels ajuntaments de la comarca, es retrà homenatge a l'actriu Cristina Cervià.

Així, Medinyà, Sarrià de Ter i Sant Joan de Mollet s'afegeixen aquest any a la llista, que inclou municipis com Bescanó, Bordils, Campllong, Cassà de la Selva, Celrà, Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Llagostera, Madremanya o Quart, així com Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sant Martí Vell i Vilablareix.

La temporada arrenca avui amb l'estrena al Teatre de Salt de Cobertura, el nou espectacle de Bruno Oro i Clara Segura, una dècada després de l'èxit de la sèrie Vinagre. Amb gairebé totes les entrades exhaurides, el muntatge es podrà veure també demà i demà passat. Dirigida per la pròpia Clara Segura, l'obra farà temporada al Teatre Romea de Barcelona i ja té prevista una gira per Catalunya.

Entre els espectacles programats enguany hi ha Un dia qualsevol (Bescanó, 25 de gener); Musicals per als més menuts (Fornells de la Selva, 2 de febrer); Calma (Celrà, 8 de febrer), La partida d'escacs (Sant Gregori, 16 de febrer) o Llibràlegs (a Llagostera el 6 de març i a Flaçà el 17 d'abril), per exemple.

Des del Consell Comarcal del Gironès destaquen la consolidació del projecte, que ha aconseguit crear una xarxa de programadors estables en municipis petits i mitjans, potenciar el públic itinerant i incrementar la programació de teatre professional a la comarca. En la presentació de la temporada, el vicepresident segon de la Diputació de Girona, Albert Piñeira, va voler destacar l'èxit de la «coordinació cultural intermunicipal», mentre que el conseller comarcal de Cultura, Àdam Bertran, va subratllar l'aposta per l'accessibilitat. «Això implica informar sobre quins espectacles i quins teatres són accessibles tant per a persones amb diversitat funcional com comunicativa. Alhora, comporta una línia de subvencions del mateix consell per propiciar als ajuntaments que programin espectacles amb facilitat comunicativa i amb llenguatge de signes, perquè les persones cegues puguin accedir una estona abans a l'espectacle per poder conèixer l'espai, els vestits..., per poder-se'n fer una idea més clara».