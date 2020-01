Doble reconeixement per a l'actor empordanès Enric Auquer als premis Feroz

L'actor empordanès Enric Auquer va fer doblet als premis Feroz, que van coronar com a gran guanyadora la pel·lícula Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar, amb sis guardons. La setena edició d'aquests premis, que voten els socis de l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya (AICE), va reconèixer l'intèrpret gironí amb dos guardons: el millor actor de repartiment per la pel·lícula Quien a hierro mata, de Paco Plaza, i el de millor actor de repartiment en l'apartat de televisió per la sèrie de Leticia Dolera Vida perfecta.

El gran guanyador de la nit, però, va ser el manxec Pedro Almodóvar, que es va endur sis dels deu premis als quals optava. La seva última pel·lícula s'ha fet amb el reconeixement del jurat a les categories de millor pel·lícula dramàtica, millor direcció, millor actor protagonista -per a Antonio Banderas-, millor actriu de repartiment -Julieta Serrano-, millor música original -per la partitura d'Alberto Iglesias- i millor guió.

En l'apartat de televisió, Vida perfecta també es va endur el premi a la millor comèdia; Hierro, el de millor sèrie dramàtica i actriu protagonista (Candela Peña).