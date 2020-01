Torroella i Sarrià obren la sisena Campanya de Teatre Amateur

La Campanya de Teatre Amateur aixecarà el teló de la sisena edició amb dues mostres simultànies a Torroella de Montgrí i a Sarrià de Ter. Entre gener i març, ja s'han programat 40 funcions arreu de la província en municipis com Roses, Sant Pau de Segúries, la Cellera de Ter i Vilobí d'Onyar.

La Mostra de teatre amateur de Torroella de Montgrí s'obrirà demà amb la proposta Línies obertes, del Grup de Teatre de Sant Hilari de Sacalm. I continuarà amb Un dia qualsevol, d'Increixendo de Sant Gregori (26 de gener); Litus, del Grup de Teatre Cassanec de Cassà de la Selva (9 de febrer); i tancarà amb Noietes, d'Elenec Santperenc, de Sant Pere Pescador (16 de febrer). No és aquesta l'única iniciativa engegada durant el primer semestre de l'any, al Teatre del centre de Sarrià de Ter se celebrarà la vint-i-novena edició de la Mostra de teatre que tindrà lloc entre el 9 de febrer i l'1 de març.

La Campanya de Teatre Amateur és promoguda per la Casa de Cultura de la Diputació de Girona i la Federació Teatral Amateur Gironina presenta un catàleg de quinze obres de companyies de diferents municipis gironins, amb el qual els ajuntaments i entitats interessades a acollir-se a la campanya poden programar al llarg del 2020 amb el suport econòmic de la Casa de Cultura de la Diputació de Girona.



85 representacions el 2019

En l'edició del 2019 es van promoure 85 representacions, tretze actuacions més que la campanya del 2018, encara que les actuacions subvencionades per la Casa de Cultura de la Diputació de Girona eren 54 com a màxim, la campanya ha fet que els grups trobin amb més facilitat actuacions per fer.

En aquesta edició han sigut 40 les poblacions que han acollit alguna representació de la campanya. La comarca que s'hi ha representat més obres ha sigut el Gironès, la Selva, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa.