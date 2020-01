El baix-empordanès Enric Auquer, millor actor secundari als Premis Gaudí

L'actor de Rupià Enric Auquer va rebre ahir a la nit el guardó al millor actor secundari en els Premis Gaudí per la pel·lícula Quien a hierro mata. Auquer tenia com rivals Eduard Fernández, per Mientras dure la guerra, Àlex Monner, per La hija de un ladrón, i Àlex Brendemülh, per Madre. Per part seva, el film Liberté, del director banyolí Albert Serra, estava nominat com a millor pel·lícula en llengua no catalana, però no es va endur el premi, que va anar a parar a La hija de un Ladrón. En tot cas, Liberté sí que va rebre els premis al millor maquillatge i perruqueria i al millor vestuari, que es van emportar Antoine Mancini, Laurence Abraham i Armande Monteiro, el primer, i Rosa Tharrats, el segon.

El film Quien a hierro mata també va aconseguir el premi a la millor direcció de producció, que es va emportar Oriol Maymó. Paral·lelament, Laia Marull va aconseguir el premi de millor actriu secundària pel seu treball a l'òpera prima de Lucía Alemany La innocència.

Belén Funes i Marc?al Cebrián van rebre el premi Gaudí al millor guió per la pel·lícula La hija del ladrón, dirigida per la mateixa Funes. El cuarto reino. El reino de los plásticos, dirigida i escrita per Adán Aliaga i Àlex Lora i produïda per Jaibo Films, Àlex Lora i Isa Feliu, va rebre el guardó al millor documental. Mario Campoy, Irene Riu i Iñaki Madariaga van aconseguir el Gaudí als millors efectes visuals per El hoyo.

La pel·lícula de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria també va tenir la seva distinció a la gala, ja que Sergior Bürmann i Marc Orts es van emportar el guardó al Millor so. Ana Pfaff, Carlos Marqués-Marcet i Óscar de Gispert van guanyar el Gaudí al Millor Muntatge per la pel·lícula Els dies que vindran. El compositor Pau Vallvé es va emportar el premi pel seu treball a La vida sense la Sara Amat.

La comèdia negra 7 raons per fugir, dirigida per Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras, va guanyar el premi especial del públic a la millor pel·lícula. El film està protagonitzat per Emma Suárez, Sergi López, David Verdaguer, Jordi Sánchez, Antonio Resines, Francesc Orella i Aina Clotet, uns personatges que viuen set històries entre l'horror i la comèdia, marcades pel surrealisme d'una societat que sembla que no progressa. La pel·lícula va significar el debut dels directors Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras, que parteixen de les obres teatrals de la Trilogia de la Indignació de Soler.