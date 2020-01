Un Casero que convida a «lligar caps» sobre l'impacte del turisme

L'escriptor Carles Torres (Eivissa, 1974) retrata a la novel·la Els cossos elèctrics una Eivissa que queda lluny de la imatge idíl·lica i de «catàleg turístic». De fet, l'autor mostra en una història protagonitzada per tres personatges l'empremta i els «danys col·laterals» que deixa el turisme a Eivissa tant en el seu territori com en la societat i la seva forma de viure. El llibre té una estructura dividida en dies que van passant inversament, és a dir, el pròleg arrenca en un dijous, i els capítols van de dimecres, dimarts i dilluns. «És una invitació al lector a lligar caps», va detallar l'autor del llibre guanyador del 39è Premi de Novel·la Curta Just M. Casero, que surt avui a la venda.

Carles Torres, que no ha pogut donar a conèixer gaires detalls de la novel·la per no desvetllar-ne el fons, explica que la història se centra en tres personatges que viuen en una Eivissa actual. En Jordi, la Nataliya i en Josep són els protagonistes d'una història sobre dos amics que es troben amb una turista.

Torres nega que sigui una novel·la sobre el turisme o en contra del turisme, però en l'Eivissa que planteja l'autor «s'hi veuen reflectits els seus problemes i la seva dimensió social», així com «els danys col·laterals que pot provocar l'economia del turisme».

L'escriptor balear diu que va plantejar la novel·la més com a lector que com a autor. «Jo volia trobar una novel·la de ficció pura i dura en una àmbit com el d'Eivissa que fugís de la imatge idíl·lica que no existeix», assegura». Volia descobrir una Eivissa actual, on hi ha una empremta important del turisme», va reblar ahir l'escriptor en la presentació del llibre a Barcelona.

El llibre té una estructura dividida en dies que van passant inversament. El primer capítol té en Jordi com a protagonista i parla dels records d'Eivissa. En la resta de capítols van canviant els narradors, que donen el seu punt de vista a la història. «Si el lector accepta el joc d'anar a la inversa en el temps, quan acaba la novel·la ja no hi ha volta enrere i tot ja ha passat», subratlla l'autor eivissenc.