La gastronomia planiana il·lustrada per Ferran Adrià

Una selecció de textos de Josep Pla dedicats a la gastronomia, il·lustracions del xef Ferran Adrià i comentaris del gastrònom Jaume Fàbrega són els tres ingredients del llibre La nostra cuina tradicional, que es va presentar ahir al vespre a Barcelona.

El projecte, fruit d'una col·laboració entre l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició i l'Associació de Bibliòfils de Barcelona, vol ser «un homenatge a dos genis de la cuina, Pla i Adrià», segons Fàbrega, que s'ha encarregat de la tria de textos planians i dels capítols dedicats a l'escriptor i a l'obra gràfica del responsable d'El Bulli de Roses. El xef del restaurant rosinc «es revela aquí com un bon artista gràfic», assenyala Fàbrega, col·laborador de Diari de Girona que també és crític d'art i membre de l'Associació Internacional de Crítics d'Art (AICA).

Els textos de Josep Pla escollits per a aquest volum parlen de cuina catalana, però també de vins, tavernes i de la gastronomia francesa i d'altres llocs. «Al final, Pla és un escriptor molt de l'Empordanet, però també molt universal, molt del món», assegura Jaume Fàbrega, que sosté que el palafrugellenc és «el primer escriptor gastronòmic d'Europa».

«Quines altres tradicions tenen un escriptor tant de primera línia que dediqui tanta atenció al menjar fent literatura i no receptaris?», es pregunta el gastrònom, i posa com a exemples obres com El que hem menjat, però també d'altres com Contraband o El quadern gris, on el menjar acompanya les festes i el pas del temps.

Pel que fa a les imatges que acompanyen els textos, Ferran Adrià s'ha inspirat en els fragments escollits dels textos de Pla, amb il·lustracions que «reivindiquen la cuina tradicional, amb elements com el suquet de peix o el porró», explica Fàbrega que, juntament amb el cuiner, va presentar ahir el llibre en un acte a Barcelona.