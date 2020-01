La música, un pont aeri entre Catalunya i l'Alguer

Més enllà del transvasament de turistes de Catalunya a Sardenya i de Sardenya a Catalunya, els vols directes entre Girona i Barcelona i l'Alguer han donat com a resultat profitosos intercanvis culturals entre els dos territoris. Un dels artífexs en aquesta connexió cultural, que ha fructificat en col·laboracions i participacions en diversos festivals, és el contrabaixista i compositor alguerès Salvatore Maltana, que aquests dies ha estat a Girona per promocionar el seu nou disc, My folks, amb un concert diumenge passat al Sunset Jazz Club amb Sébastien Falzon al piano i Vincent Calmettes a la bateria.

«Des del 2004, que van començar els vols directes entre Catalunya i l'Alguer, n'han sortit coses molt bones. Abans havíem de passar per Roma i tot era més farragós. Agafar l'avió com qui agafa l'autobús fa molt més fàcil que flueixin els intercanvis culturals, i això és un encert», assegura Maltana, que apunta que «la música és la manera més senzilla per connectar les persones».

«A l'Alguer hi ha molta sensibilitat amb els problemes de Catalunya i entitats com la Plataforma per la Llengua i l'Espai Llull afavoreixen aquesta mena de projectes compartits entre territoris, i això sempre ens fa més rics a tots», explica el músic.

Com a músic acompanyant, ha tocat sovint a Catalunya amb els cantautors sards Franca Masu, Claudio Sanna i Davide Casu i ha participat en projectes de jazz en clubs com el mateix Sunset de Girona, on és un asidu i ha actuat en diverses ocasions amb altres intèrprets algueresos, o el Jamboreee de Barcelona.

Ara està presentant el seu darrer disc, My folks, que defineix com un homenatge musical a l'Alguer. «Sempre que penso en la infància em ve al cap el pati de casa els avis, un espai a l'antiga, per estar amb tota la família, i em porta l'olor de les olives quan es fa l'oli», explica el músic, que s'ha proposat idear «una música descriptiva, que t'ajudi a viatjar».

«Tinc dos discos pendents de gravar, un amb un quartet integrat per contrabaix, guitarra, bateria i vibràfon, i un altre en què col·laborarà el bateria Jordi Rossy. És una d'aquestes connexions que ha nascut al Sunset, perquè el director artístic del club, Alix Levy, ha fet de pont», explica.