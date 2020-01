Enric Auquer és el «Barça de Guardiola» del cinema espanyol

L'intèrpret baix-empordanès Enric Auquer va guanyar el Goya a millor actor revelació

El cinema espanyol ha celebrat el seu talent una vegada més. La 34a edició dels Premis Goya es va celebrar la nit de dissabte a Màlaga erigint Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar com a preferida absoluta amb set estatuetes, entre les quals hi havia millor pel·lícula i millor direcció. Amb tot, van ser uns Goya de regust català amb els presentadors, Sílvia Abril i Andreu Buenafuente, que repetien com a mestres de cerimònies en una gala que es va allargar tres hores i mitja; Salvador Simó amb el Goya a millor film d'animació per Buñuel en el laberinto de las tortugas i Enric Auquer guanyant el premi a millor actor revelació per la seva interpretació a Quien a hierro mata.

L'actor de Rupià ja sonava com a possible guanyador després d'haver rebut, pocs dies abans, el Premi Gaudí i dos Premis Feroz tant pel seu paper de narcotraficant gallec al film com pel paper de Gari a la sèrie Vida Perfecta. Així, el Goya era l'únic que faltava per tancar el cercle de guardons i el va recollir amb gran satisfacció.

Entre l'emoció i la incredulitat, ell mateix descrivia a RAC1 aquest any rodó amb una rialla nerviosa dient que s'havia convertit en «el Barça de Guardiola». L'actor baix-empordanès va assegurar que la gala sempre ha sigut un referent «de molt talent i inspiració». «Que et nominin els companys de feina i considerin que t'has d'emportar el Goya cap a casa és un regal, és tot un honor», va destacar amb plenitud. Ara que ja duu sis premis a les butxaques, Auquer diu que vol «concentrar-se» en els seus nous projectes, entre els quals hi ha la nova sèrie original produïda per Netflix, Sky Rojo, creada per Álex Pina ( La Casa de Papel, Vis a Vis).



Més premiats per l'Acadèmia

Antonio Banderas, que jugava a casa i davant de tota una platea de peu, va recollir el seu primer Goya en competició –si no es té en compte el Goya d'Honor– com a millor actor pel seu paper a Dolor y Gloria, amb el qual pot optar a un Oscar. L'actor va assegurar que Almodóvar és qui l'ha entès «millor que ningú». Per la seva banda, el director manxec, que va arrasar durant la nit, va reconèixer que no concep la vida «sense seguir rodant».

Mientras dure la guerra, d'Alejandro Amenábar, que partia com a favorita, va recollir cinc guardons, entre els quals hi havia el de millor actor de repartiment per a Eduard Fernández. Un dels moments més especials de la nit va ser a l'inici de la gala, en què Benedicta Sánchez, que ha debutat en el cinema als 84 anys, va rebre, desconcertada, l'estatueta a millor actriu revelació per O que arde, d'Óliver Laxe.

Per la seva banda, La trinchera infinita va pujar dues vegades a l'escenari, per recollir el premi al millor so i a millor protagonista femenina per a la sevillana Belén Cuesta. El guardó que ja estava adjudicat des de fa dies era el de Pepa Flores, Goya d'Honor 2020, coneguda popularment amb el nom artístic de Marisol, que finalment no va assistir a la gala. Les seves filles, emocionades i agraïdes, van recollir el premi.