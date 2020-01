El festival Idilic se celebrarà a Pals el 26 i 27 de juny

L'Idilic, un nou festival d'estiu a la Costa Brava, se celebrarà el 26 i 27 de juny a Pals, segons ha informat l'organització, que va començar a vendre entrades per a la cita fa setmanes sense desvelar-ne ni la ubicació ni el cartell. La cita, amb capacitat per acollir 15.000 persones, es celebrarà a Serres de Pals, a l'entorn de la masia Mas Gelabert, que ja acull a l'agost el White Summer Costa Brava.

Es desenvoluparà en un espai amb més de 14 hectàreess de terreny i comptarà amb dos escenaris principals, on segons l'organització, «actuaran artistes nacionals i internacionals de primer nivell», als quals s'hi sumararan d'altres espais efímers per a nous artistes. També inclourà un espai per a la restauració.

El cartell de la cita es manté en secret, però l'organització preveu anunciar aquest dimarts algun dels quaranta artistes que hi participaran, mentre que la programació completa es farà pública a mitjans del mes de febrer.

Les entrades generals ja es poden comprar per 70 euros i 180 per a les VIP, una xifra rebaixada respecte el que serà el preu definitiu, segons l'organització, que durant el desembre va oferir tiquets a 55, quan encara no se sabien ni els artistes ni el lloc de les actuacions.