Two Door Cinema Club, La Casa Azul i Manel, al festival de la Porta Ferrada

Two Door Cinema Club actuarà aquest estiu al festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. La banda irlandesa s'estrenarà a la Costa Brava la nit del 2 d'agost amb una nit en què també actuaran La Casa Azul i Manel.

Les entrades per aquest triple concert a l'Espai Port de Sant Feliu es posaran a la venda aquest dijous a les 12 del migdia al web del festival.

Aquests no són els primers noms que fa públics Porta Ferrada del cartell de la pròxima edició. Fa unes setmanes, ja va anunciar les actuacions d'artistes com Jamie Cullum, Bad Gyal, Leiva, un doble concert protagonitzat per Graham Nash i Suzanne Vega i un altre amb Los Secretos i Coque Malla.