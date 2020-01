El debut literari del gironí Javier Correa, al podi de l'autoedició

Correa presentant el llibre a l'Arts & You de Santa Coloma.

La novel·la Sombras de niebla, el debut literari de l'advocat i docent Javier Correa, competirà el 21 de febrer als premis de l'editorial Círculo Rojo, el segell dedicat a l'autoedició més important d'Europa. El llibre, publicat l'abril del 2019, és la primera novel·la que escriu Correa, nascut a Badalona i resident des de fa anys a Santa Coloma de Farners.

La novel·la, que ja té la tercera edició a la impremta, és una història de suspens ambientada entre la ciutat de Lille, a França; el petit poble andalús de San Silvestre de Guzmán i l'antic Zaire.

La novel·la té com a protagonista un directiu d'una empresa provinent d'una família acomodada a qui la vida fa un gir de 180 graus. Abans de deixar la seva família, però, recorrerà al seu germà, un bohemi que viu a França i que haurà de custodiar una carta lacrada durant trenta anys.

«Estic content perquè el llibre ha tingut molt bona recepció, al desembre el vaig presentar a San Silvestre de Guzmán, un poble d'uns 800 habitants que és escenari del llibre per atzar, i també he fet presentacions a Ourense, Saragossa o Huelva», explica.

Pròximament té previst anar a Madrid per participar en un club de lectura i acaba de saber que la Xarxa de Biblioteques de Barcelona també adquirirà exemplars de la novel·la.

Advocat de professió, Correa es va dedicar durant anys a la direcció d'empreses. Actualment és professor a l'institut Montilivi de Girona, una feina que li ha permès trobar temps per dedicar-se a l'escriptura. A més de la novel·la, ja té a punt el seu segon text, en aquest cas, la comèdia teatral De pare n'hi ha dos!

Els premis Círculo Rojo s'entregaran el 21 de febrer a Roquetas de Mar, on hi ha la seu de l'editorial d'autoedició més prolífica d'Europa. D'entre els més de 2.200 nous títols que va publicar l'any passat, el jurat va escollir 36 finalistes per a les dotze categories dels guardons. La novel·la de Correa competirà en l'apartat de ficció contemporània amb Noches de poder, de Ion Antolín, i Sobre lagartijas y monstruos, de Carlos Díaz i Belén López.