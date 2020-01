La MACCA s'acosta al públic adult

La Mostra d'Animació i Curtmetratges de Cassà de la Selva, la MACCA, celebrarà aquest cap de setmana el seu vintè aniversari amb una aposta per aproximar-se al públic adult. La cita organitzada pel Cineclub Vuitimig tindrà aquest any com a protagonistes el cinema d'animació documental, el tradicional Correcurts i l'Acadèmia del Cinema Català, que rebrà el premi Domènc Torrent i Gelmà per la seva tasca per acostar les produccions catalanes més actuals als municipis que no tenen una programació estable de cinema.

«Celebrem dues dècades d'una proposta molt humil que ha anat mutant i creixent, fins a trobar un equilibri per tenir una oferta que interessi al públic general i d'una qualitat que sovint no arriba ni a les sales de cinema ni ara a les plataformes», explicava ahir el periodista Carles Brucet, un dels organitzadors de la MACCA.

En aquest sentit, Brucet va recordar la vocació «didàctica» de la mostra per generar una cultura audiovisual, especialment entre els més joves.

La MACCA d'enguany arrencarà divendres 31 al vespre, amb la projecció d'un dels films d'animació més celebrats de l'any passat, Un dia més amb vida, dirigit per Raúl de la Fuente i Damian Nenow, per «trencar una llança a favor del ciema que aprofita tots els recursos de l'animació» per explicar històries per als adults.

Guardonada amb el Goya al Millor Film d'Animació i el Premi del Públic al festival de Sant Sebastià, la pel·lícula narra el viatge de tres mesos que el reporter Ryszard Kapuscinsky va realitzar per una Angola devastada per la guerra. La sessió es complementarà, a més, amb la xerrada del prestigiós fotògraf i realitzador documental Alfons Rodríguez, que durant més de dues dècades de carrera ha publicat reportatges en mitjans com National Geographic, The New York Times o La Reppublica.

La MACCA manté també eltradicional Correcurts, el concurs de creació de curtmetratges ràpids, que aquest any tindrà un jurat amb membres de l'Acadèmia del Cinema Català. La projecció serà diumenge a les set a la sala Centre Recreatiu.

Com l'any passat, també s'organitza el Correcurts Júnior per a menors de setze anys, per potenciar la creació dels alumnes de les escoles i instituts. En aquest cas, el jurat estarà integrat per docents de tots els centres escolars de Cassà i el guanyador es projectarà el diumenge al migdia, a la sala Centre Recreatiu, juntament amb els curts realitzats al taller d'animació stop-motion amb plastilina.

I és que un dels objectius de la MACCA és acostar l'audiovisual als més petits, tant com a creadors com com a públic, amb activitats com la selecció de curts animats El Meu Primer Festival (dissabte, 16.30 a la sala Centre Recreatiu); els tallers de cinema d'animació per a l'alumnat de les tres escoles del municipi o la projecció de curtmetratges de Segundo de Chomón acompanyats de la narració en directe d'Artur Díaz.

El premi Domènec Torrent i Gelmà, que reconeix persones i entitats que treballen per mantenir el cinema als pobles, ha recaigut en l'Acadèmia del Cinema Català. La seva presidenta, Isona Passola, recollirà el premi diumenge a la tarda, en reconeixement pel cicle Gaudí, que cada mes porta una producció catalana recent a una cinquantena de sales del país, entre elles, la de Cassà.

«El premi vol ser un reconeixement a la tasca de promocionar el cinema català i acostar-lo a pobles que no tenen una programació de cinema estable», explicava ahir Josep ferrer, del Cineclub Vuitimig, sobre el premi, que s'entregarà en un acte en què també es projectarà el curtmetratge Suc de síndria. El curt d'Irene Moray s'ha endut els grans premis de l'any del seu gènere, entre ells el Gaudí i el Goya, i va ser nominat al millor curt als Premis del Cinema Europeu.