Torna el president

«President, president!», es va corejar amb més intensitat i ganes dissabte a l'hotel Palau de Bellavista de Girona que en un míting polític.

El responsable va ser Joan Laporta, protagonista de la primera nit del Festimams, el festival que marida l'humor i la gastronomia. Unes 200 persones van sopar amb productes del segell Girona Excel·lent i van xalar amb les intervencions de l'expresident del Barça.

Acompanyat per Albert Om, va fer de còmic per un dia repassant la seva etapa al capdavant del club i reiterant la seva intenció de presentar-se a les eleccions blaugranes del 2021. Va arrencar recordant la nit del «setè títol» de l'any del Sextet, el 2 a 6 al Bernabéu, i va acabar parlant de política. Pel mig, va evocar les nits de glòria i disbauxa amb Ronaldinho; va fer broma sobre l'Espanyol i va tenir bones paraules per a Cruyff i Puigdemont.

La personalitat expansiva de Laporta i les preguntes del públic llegides per Om van compartir minuts amb l'humorista Fel Faixedas, director artístic del Festimams, i amb Pep Guardiola, Joan Gaspart o José María Aznar, que van fer acte de presència amb les imitacions de Pep Plaza.

Ara, ningú va arribar a fer ombra a l'estrella de la vetllada, que no es va estalviar cap dels seus hits, de l'«Al loro!» al Luz de Gas o la baixada de pantalons a l'aeroport. Ja té lema per la propera campanya electoral: si vols que torni el president, ves a sopar amb el president.