El professor Domènec Fita

Els dibuixos de demostració didàctica que Domènec Fita va realitzar per als alumnes de l'Estudi d'Art són els protagonistes d'una exposició que s'inaugura dijous a Girona i que se centra en la faceta de l'artista com a professor. La mostra Entropia a l'acadèmia 1979-1998, que es podrà veure a la Fundació Fita fins al 9 d'abril, anirà acompanyada d'unes jornades per recordar les estratègies pedagògiques de la iniciativa que l'escultor va posar en marxa a finals dels 70 i reflexionar sobre la vigència de les activitats que s'hi feien.

L'any 1979, després de diverses experiències docents i intents d'organitzar estudis oficials de Belles Arts a Girona amb les institucions oficials, l'artista va crear l'Estudi d'Art al seu taller de Montjuïc per suplir la manca de llocs on practicar i estudiar art a les comarques gironines.

Aquest espai acadèmicament organitzat i amb diàleg constant amb la contemporaneïtat va donar resposta durant prop de dues dècades a la demanda a moltes persones afeccionades i amb anhels de professionalització artística.

Obert inicialment a tallers de ceràmica, escultura, tapís, dibuix i pintura, es va acabar centrant en aquestes dues darreres disciplines i, si bé en els inicis les classes eren al taller de l'artista, més tard es van traslladar en una nau dividida en dos -una part per a la pintura i l'altra per al dibuix- situada a baix de casa els Fita i obra de l'arquitecte Narcís Negre.

El programa d'estudis, obert segons les necessitats de cada participant, es podia completar endos cursos anuals. S'organitzava a través d'un recorregut que partia de l'objectivitat i s'endinsava progressivament cap la subjectivitat i la reflexió personal per desenvolupar projectes de creació que es materialitzessin en les exposicions, individuals o col·lectives. L'activitat al taller sempre es completava sempre amb sessions teòriques i converses tan conduïdes per Fita com per altres docents col·laboradors.



Jornades complementàries

L'exposició a la Fundació Fita –ubicada a la Casa de Cultura de Girona– s'inaugura dijous a dos quarts de vuit del vespre, en un acte que comptarà amb la intervenció dels artistes Kim Bover, Ignasi Esteve, Maria Escatllar i Jordi Armengol.

Els dies 6 i 7 de març hi ha previstos unes jornades formatives i tallers pràctics que impartiran exalumnes de Fita. Porten per títol Les didàctiques de l'art. El llegat de l'Estudi d'Art Fita (1979-1998) i van destinades a estudiants de Belles Arts, Història de l'Art, Humanitats, Magisteri, Pedagogia i a docents de Visual i Plàstica, artistes i a totes aquelles persones interessades.