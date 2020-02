El Sismògraf posarà l'accent en la sostenibilitat ambiental

La pròxima edició del festival estratègic de dansa Sismògraf, que es farà a Olot del 23 al 26 d'abril, posarà l'accent en la sostenibilitat ambiental i la responsabilitat. I ho farà a partir de les propostes programades, que parlaran de temes com la democràcia ecològica o la inclusió, i també des de la pròpia gestió del festival, que compensarà la petjada de carboni dels desplaçaments dels artistes amb una acció simbòlica de plantar llavors. Algunes de les companyies que estrenaran treballs són la portuguesesa Claudia Dias, la Cia. Mar Gómez i Les Impuxibles. També hi actuaran formacions internacionals com els belgues Reckless Sleepers i els anglesos Stopgap. Bona part de la programació és gratuïta i es repetirà la ruta en bicicleta.