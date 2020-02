«Terracota Biennal», un esdeveniment que vol fer de la Bisbal un «referent de la ceràmica al sud d'Europa»

La Bisbal d'Empordà ha presentat aquest dijous 'Terracota Biennal', un esdeveniment que pretén ser un "impuls" per a la ceràmica, un dels motors econòmics de la capital del Baix Empordà. L'esdeveniment espera rebre uns 40 artesans d'arreu i vol servir per situar la Bisbal com a "referent de la ceràmica al sud d'Europa". El tècnic de Promoció Local de la ciutat, Daniel Sabater, explica que no volen que sigui una fira habitual, sinó "un gran espai professional" amb exposicions més enllà dels dies concrets de la biennal, que són el 16, 17 i 18 d'octubre del 2020. La temàtica sobre la que tractarà aquesta primera edició és la impressió en 3D de peces de ceràmica, tot i que també es vol donar valor a l'artesania tradicional.